Film stasera in TV da non perdere domenica 5 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 5 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Scusate se esisto!, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paola Cortellesi e Raoul Bova in una commedia. Rientrata in Italia, un architetto lavora a un’idea geniale mentre cerca l’amore.

Ritorno al Marigold Hotel, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Judi Dench, Maggie Smith e Richard Gere nella commedia sequel del grande successo.

Toilet, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Lillo, Francesco Pannofino e Vanessa Incontrada in una commedia. Un manager resta chiuso nel bagno di un autogrill.

Toilet, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Lillo, Francesco Pannofino e Vanessa Incontrada in una commedia. Un manager resta chiuso nel bagno di un autogrill.

Film documentario da vedere stasera in tv



Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Documentario Sky Original sulla carriera del grande regista italiano.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Nemico pubblico, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Johnny Depp e Christian Bale nella biografia filmica di John Dillinger, gangster americano.

Film di azione da vedere stasera in tv



Solo 2 ore, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Bruce Willis è un poliziotto che accompagna un criminale a testimoniare. Durante il tragitto dovranno cercare di sopravvivere.

Sotto Assedio – White House Down, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Channing Tatum e Jamie Foxx in un film d’azione firmato da Roland Emmerich.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Hook – Capitan Uncino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Steven Spielberg dirige Robin Williams e Dustin Hoffman in questa versione cinematografica della storia di Peter Pan.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The Outfit, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller con Mark Rylance. La bottega di un sarto inglese diventa il centro di una faida tra gangster.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il ragazzo della porta accanto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jennifer Lopez si innamora di un vicino più giovane in questo thriller psicologico.

Film biografico da vedere stasera in tv



King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic su Richard Williams, padre delle famose tenniste, con Will Smith premiato per l’Oscar per il ruolo.

I programmi in chiaro



Le indagini di Lolita Lobosco, ore 21:20 su Rai 1

Luisa Ranieri e Lunetta Savino in una serie tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Fino all’ultimo indizio, ore 21:30 su Canale 5

Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto in un thriller. Un vice sceriffo viene coinvolto nell’indagine su un serial killer, facendo emergere frammenti del suo passato.

Tata Matilda e il grande botto, ore 21:20 su Italia 1

Commedia per ragazzi con Emma Thompson e sequel del fortunato film “Tata Matilda”.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.