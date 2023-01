Torna la produzione Sky Original coprodotta con Palomar che quest’anno festeggia il decennale, e per l’occasione avrà ben tre nuove storie dirette da Roan Johnson e Milena Cocozza con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi con Corrado Guzzanti e con Stefano Fresi. La prima, INDOVINA CHI? , sarà in esclusiva lunedì 9 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Tornano su Sky le commedie a tinte gialle de I DELITTI DEL BARLUME (LO SPECIALE), la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, che quest’anno giunge alla decima stagione e per l’occasione avrà ben tre nuove storie. La prima, INDOVINA CHI?, sarà in esclusiva lunedì 9 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.