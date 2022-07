Il teaser di Teen Wolf: The Movie svela il ritorno di Allison

Colpo di scena nel primo teaser trailer di Teen Wolf: The Movie, rilasciato durante il Comic-Con di San Diego Condividi

Dopo settimane di attesa, Paramount ha deciso di rilasciare il primo teaser trailer del film Teen Wolf: The Movie. Nato come sequel della serie di successo mandata in onda per anni su Mtv, il film riporta il pubblico a Beacon Hills e lo trascina in nuove avventure ricche di pathos e di atmosfera. La pellicola drammatica è stata scritta e prodotta da Jeff Davis, autore anche della serie originale, il che garantisce una continuità con la scrittura precedente. In Teen Wolf: The Movie, Jeff Davis racconta le vicende di Beacon Hills nel momento in cui nella cittadina fa la sua comparsa un terribile mostro. Il teaser trailer rivela alcuni secondi del video e gli spettatori ritrovano le atmosfere della serie originale del 1985 con protagonista Michael J. Fox.

Il teaser trailer di Teen Wolf: The Movie Paramount ha rilasciato il primo teaser trailer di Teen Wolf: The Movie durante il Comic-Con di San Diego, la più grande convention dedicata ai fumetti e al cinema fantasy e tra le sorprese per gli appassionati della serie tv cult ce n'è soprattutto una che farà felici i fan della prima ora. In quei pochi fotogrammi che sono stati rilasciati col teaser trailer, infatti, si vede Scott McCall, il personaggio interpretato da Tyler Posey, che dopo una corsa verso Chris Argent, ossia JR Bourne, fa la rivelazione che lascia tutti senza parole: "Allison è viva. È tornata". Un vero e proprio colpo di scena per come si era chiusa la serie tv, che riapre numerosi scenari nella trama. Il riferimento è ad Allison Argent, protagonista femminile del film, a cui presta il volto l'attrice Crystal Reed. Tutti pensavano fosse morta, trafitta da una spada che non le aveva lasciato scampo, invece eccola, viva e più in forma che mai, che fa la sua comparsa nel teaser, garantendo nuove dinamiche inattese alla trama di Teen Wolf: The Movie.

La trama di Teen Wolf: The Movie I dettagli sui colpi di scena non sono ancora stati resi noti, bisognerà aspettare l'uscita del film nei prossimi mesi. La sinossi del film, però, svela qualche elemento in più sulla trama in attesa che siano rilasciati ulteriori trailer o indiscrezioni. "Una nuova luna sorge su Beacon Hills e con essa emerge un terrificante nemico. I lupi ululano ancora una volta, chiamando il ritorno di Banshee, coyote mannari, segugi infernali, Kitsune e ogni altra creatura della notte. Scott McCall dovrà riunire nuovi alleati ad amici fidati per combattere contro quello che potrebbe essere il più potente e il più mortale tra i nemici che ha mai affrontato", si legge nella sinossi rilasciata da Paramount. Trama evocativa e suspence da brivido per il sequel del racconto che narra le vicende di Scott McCall, studente emarginato morso da un lupo mannaro.