Kick-Ass, Matthew Vaughn lavora a un reboot

Il regista promette un reboot sorprendente, sottolineando come andrà nuovamente a cambiare i parametri dei film sui supereroi. Non è da escludere, inoltre, che si tratti di una serie TV

Da tempo i fan del fumetto attendono un nuovo progetto legato a Kick-Ass e Matthew Vaughn è finalmente tornato a parlare di un clamoroso reboot. Un nuovo film, in grado di riportare tutto a livello zero, non sarebbe neanche così lontano dall’arrivo al cinema. Il regista promette un’attesa di appena due anni.

Kick-Ass, il reboot

Kick-Ass sta per tornare nelle sapienti mani di Matthew Vaughn. Il regista promette ai fan del fumetto uno spettacolo unico, in grado di cambiare nuovamente le carte in tavola nel mondo dei film di supereroi, magari battendo quella perla che è Deadpool con Ryan Reynolds.

Ecco le sue parole, riportate da Comicbook: “È in arrivo un grande reboot di Kick-Ass in due anni. È così incredibilmente folle che non posso parlarne. È però pronto per partire. Tutti i diritti di produzione torneranno indietro dopo 10 anni e mi diranno che sono del tutto pazzo”.

Non è dato sapere, in questa fase, se verrà coinvolto o meno un cast nuovo. Se questo verrà in parte modificato o altro. Non è da escludere, però, che tutto ciò possa rientrare nell’accordo stipulato tra Mark Millar e Netflix, che ha acquisito Millarworld alcuni anni fa. Il reboot potrebbe non essere proposto come film, bensì come serie TV, il che farebbe impazzire di gioia i fan.

“Credo che Kick-Ass sia diventato un nuovo tipo di genere. Al tempo tutti ci dicevano che non potevamo fare film di supereroi vietati ai minori. Quando abbiamo osato e fatto questa pazzia ci siamo detti che sarebbe stato così controverso che tutti ne avrebbero parlato. Non sto dicendo che nel reboot non ci saranno questi personaggi. Dico solo che non è ciò che potreste immaginare. Servirà un attore molto coraggioso o un’attrice, così da interpretare il nuovo Kick-Ass. Sarà un ruolo davvero spaventoso”.