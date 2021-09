The Harder They Fall, nuovo trailer per il western con Idris Elba

È uscito un nuovo video ufficiale che anticipa ciò che vedremo nel film western molto originale e fuori dagli schemi, diretto da Jeymes Samuel e con un cast stellare. In arrivo il 3 novembre su Netflix, è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Sullo stesso set vedremo infatti recitare Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole e la partecipazione di Regina King e Idris Elba. Potete guardare il trailer ufficiale del film western "The Harder They Fall" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

È stato diffuso un nuovo trailer ufficiale del film "The Harder They Fall" , il western scanzonato diretto da Jeymes Samuel che arriverà il 3 novembre su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Una pellicola attesissima sia per il tono molto faceto e scherzoso che lo rende un western assolutamente originale e fuori dagli schemi, lungi dall'essere il solito film con rivoltelle, saloon e cowboy. Sia per il cast eccezionale.

"Nat Love, l’angelo della morte che dà la caccia a tutti coloro che agiscono contro di lui", con queste parole pronunciate nel nuovo trailer ufficiale che potete vedere nel video in alto viene presentato il personaggio, terribile e temibile, di Nat. A dispetto del suo cognome, Love, questo character è guidato semmai dall'hate, dall'odio. E dalla conseguente sete di vendetta. Un'arsura vera e propria, altro che sete: la vendetta è ossigeno per "Nat l'angelo della morte". "The Harder They Fall" è un western di nuova generazione che scardina i soliti cliché di genere. Ad affiancare il protagonista nella sua caccia all'uomo con vendetta annessa ci sono la sua ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e anche il suo braccio sinistro. Questi ultimi sono Bill Pickett (Edi Gathegi), lo scagnozzo dal grilletto facile così come facile è la pazienza che perde a causa della sua spiccata irascibilità, e Jim Beckwourth (R.J. Cyler), il braccio sinistro che si rivelerà sinistro in tutto... Anche lui con il grilletto facilissimo.

Il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) scopre che il suo acerrimo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere liberato dalla prigione in cui è rinchiuso. Decide così di riunire la sua gang per scovarlo e vendicarsi.

La produzione del film



"The Harder They Fall" è diretto da Jeymes Samuel e si basa sulla sceneggiatura di Samuel e Boaz Yakin. È prodotto da Shawn Carter, James Lassiter, Lawrence Bender e dallo stesso regista Jeymes Samuel.



Molto interessante si rivela anche la colonna sonora, di cui per adesso è uscito soltanto il singolo "Here I Come – Barrington Levy (Jeymes Samuel Remix)". Ne vedremo delle belle e non solo ne vedremo: ne ascolteremo anche delle belle...

La pellicola verrà presentata in anteprima mondiale in occasione del prossimo BFI London Film, il 6 ottobre 2021. Sarà proiettato anche il 22 ottobre durante il Montclair Film Festival, a Montclair (New Jersey).