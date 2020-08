Love, Guaranteed: pubblicato il trailer del film Netflix

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola: “Per salvare il suo piccolo studio legale, l’onesta avvocatessa Susan (Rachael Leigh Cook) accetta un caso ben remunerato. Nick (Damon Wayans Jr.), il suo nuovo e affascinante cliente, è determinato a fare causa a un sito d’incontri che promette l’amore. Ma, mentre il caso entra nel vivo, tra Susan e Nick scocca la scintilla”. Dal trailer del film scopriamo quindi che Nick ha incontrato 986 donne grazie al sito di appuntamenti “Amore garantito” ma che con nessuna di queste è scoccata la scintilla. Per aiutare il suo cliente, Susan decide a sua volta di iscriversi al sito di incontri, ma anche per lei gli appuntamenti saranno un completo disastro. Mentre i due portano avanti la causa contro la piattaforma, di proprietà di Tamara Taylor (Heather Graham), inizieranno a provare qualcosa l'uno per l'altra.

Rachael Leigh Cook parla di “Love, Guaranteed”

Poco tempo fa la protagonista, Rachael Leigh Cook, ha parlato con Us Weekly del film del quale è anche ideatrice. “Ci sono tutti questi siti di incontri con questi post ingannevoli che dicono semplicemente 'A soli 29,99 dollari al mese' o 'L'iscrizione è gratuita e incontrerai l'amore della tua vita'. E se le persone si convincessero davvero di trovare sicuramente l'amore in questo modo? Allora ho pensato: 'Beh, adoro le commedie romantiche, quindi cosa succederebbe se fossi un avvocato?' Poi l'intero concetto e l'intero film mi sono balenati davanti agli occhi”. Dopo aver avuto l'idea, l'attrice 40enne l'ha portata al suo manager e ha deciso poi di trovare uno sceneggiatore. Infine, l'hanno proposta a Netflix “e dopo otto mesi stavamo girando. Il mio personaggio, Susan, è sicuramente una persona che ha dedicato troppo tempo della sua vita al suo lavoro, ha messo tutti i suoi clienti al primo posto e se stessa molto spesso all'ultimo. Per questo anche la sua vita sentimentale non è molto felice. Quando Nick entra dalla sua porta, lei non sa bene come comportarsi".

Rachael ha poi parlato del suo partner nel film, l'attore 37enne Damon Wayans Jr. “Amo Damon. Non mi interessa nemmeno cosa ne pensa lui di me perché io invece lo amo e non devo nemmeno piacergli, so già che diventeremo amici – ha scherzato l'attrice - ci siamo divertiti molto sul set. Siamo entrambi persone un po’ riservate all'inizio, ci mettiamo del tempo ma alla fine prendiamo ritmo. Ridiamo molto. Mark Steven Johnson, il nostro regista, ha detto: 'Il problema è che voi due vi interrompete continuamente, quindi sembrate due migliori amici e questo uccide tutta la tensione romantica'. Per questo abbiamo dovuto tagliare molte scene”, ha confessato ancora Rachael.