Nobili bugie arriva domenica 31 maggio arriva su Sky Cinema Comedy alle ore 21.00, un appuntamento da non perdere per chi adora commedie che mescolano divertimento, trama movimentata e bravura attoriale da chapeau.



Si tratta della pellicola che segna l’esordio alla regia di Antonio Pisu che ha diretto e anche scritto soggetto e seceneggiatura (assieme a Federico Tolardo).



Un cast eccezionale riunisce sullo stesso set il compianto padre del regista, Raffaele Pisu, Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti, Nini Salerno, Tiziana Foschi e lo stesso Federico Tolardo che ha scritto a quattro mani il soggetto e la sceneggiatura assieme ad Antonio Pisu.



Una trama ricca e perfettamente calibrata, in equilibrio perfetto tra ironia, divertimento e comicità senza mai tralasciare quella delicatezza doverosa quando si tratta di qualcosa di così drammatico come la guerra.



Siamo nel 1944, sui colli bolognesi su cui sorge la tenuta di Villa La Quiete. Qui vivono da due generazioni i Martellini, famiglia di nobili decaduti che tenta di sopravvivere al declino economico vendendo ogni proprio avere. L’unico ormai rimasto è proprio la dimora in cui abitano.

Il Duca Pier Donato Martellini e la Duchessa Romola Valli non si interessano affatto della guerra che intanto si scatena fuori, pensando solamente al proprio tracollo e risiedendo nel podere assieme a quel poco di servitù rimasta.



Con loro vive il figlio Jean-Jacques, immaturo cinquantenne che passa le sue giornate a comporre poesie dedicate al Bologna FC.



A cambiare le cose sarà un arrivo, il proverbiale deus ex machina, quella salvezza insperata che cala dal cielo: un uomo e due donne arrivano alla villa e chiedono rifugio ai Martellini in cambio di una lauta ricompensa. Si tratta infatti di ebrei, dunque perseguitati. Un lingotto d’oro per ogni mese di permanenza, un bell’affitto insomma. La proverbiale "gallina dalle uova d'oro", insomma.

Il Duca e la servitù escogitano un piano per rubare l’oro agli ospiti ma la Duchessa glielo impedirà, lasciando che i tre “affittuari” onorino il patto a fine mese.

I mesi trascorrono e i lingotti incominciano a diventare tanti, così tanti da lasciare intravedere una rinascita alla famiglia di nobili. Quando all’improvviso la guerra finisce e, con essa, anche la necessità di rifugiarsi. E di pagare in oro.



Per non perdere l'unica fonte di guadagno, i Martellini escogiteranno piani al limite dell’assurdo per far credere ai tre che la guerra non sia finita.



Nobili bugie è la commedia da non perdere per una bella dose di divertimento che non tralascia comunque la riflessione. Lo sfondo della guerra diventa in qualche modo protagonista, insinuandosi con prepotenza tra le vite della famiglia Martellini e dei tre rifugiati.



L’appuntamento è per domenica 31 maggio su Sky Cinema Comedy alle ore 21.00.