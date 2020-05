On Demand di Sky. Una nuova collezione con i film più premiati

Con l’arrivo di “Parasite” su Sky Cinema, sull’On Demand di Sky nasce una nuova sezione, quella de “I film più premiati”, una nuova collezione dedicata agli amanti del cinema di qualità con una selezione di titoli che hanno ricevuto i più importanti riconoscimenti italiani e internazionali, tutti accompagnati dalle presentazioni di Gianni Canova negli episodi de “Il Cinemaniaco presenta”. Tra gli altri titoli presenti si segnalano, ad esempio, “Green Book”, “Vice – L’uomo nell’ombra”, “C’era una volta… a Hollywood”, “Martin Eden”, “Il traditore”, “La paranza dei bambini”, insieme ad alcuni grandi classici come “Il dottor Stranamore”, “Casa Howard” e “C’era una volta in America”.



Ecco in dettaglio, qualche informazioni in più sui film presenti nella collezione On Demad sui film più premiati insieme ai commenti critici di Gianni Canova.

Parasite (2019)

Regia: Bong Joon-ho

Attori: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang



Capolavoro assoluto del coreano Bong Joon-ho, vincitore della Palma d’oro a Cannes e di 4 Oscar tra cui Miglior film e Miglior regia, Parasite arriva anche On Demand ( la prima tv sarà su Sky Cinema 1 il 7 maggio alle 21,15) per raccontare la storia della famiglia Kim, quattro persone molto unite ma anche molto povere e senza speranza nel futuro. Quando il figlio Ki-woo riesce a entrare come insegnante privato a casa della ricca famiglia Park, si rende immediatamente conto che questa potrebbe essere l’occasione della vita. Una serie inarrestabili di disavventure e incidenti portano però a delle conseguenze imprevedibili e molto violente.