Onward - Oltre la magia, le prime reazioni

di Floriana Ferrando

Tom Holland, Chris Pratt e Octavia Spencer hanno convinto: i protagonisti di Onward - Oltre la magia, il film Disney Pixar diretto da Dan Scanlon, è appena stato presentato a Londra e pare aver toccato le corde più profonde del pubblico presente.

In attesa dell’arrivo nelle sale il prossimo 5 marzo, ecco cosa ne pensano stampa e addetti ai lavori.

Onward - Oltre la magia, il film

Ambientato in un mondo magico popolato da creature fantastiche, Onward - Oltre la magia segue i fratelli elfi Ian e Barley Lightfoot (doppiati da Tom Holland e Chris Pratt) attraverso le più rocambolesche avventure per reincontrare il padre defunto, grazie alla magia. Quando qualcosa va storto, però, inizia per loro un viaggio attraverso magia, unicorni, incantesimi, mappe criptiche, ostacoli impossibili e scoperte inimmaginabili. La storia ha tutti gli ingredienti per diventare l’ennesimo successo targato Pixar.

Un film dolce e divertente (e LGBT)

Molti hanno trovato dolce e divertente il film Onward - Oltre la magia: “Una pozione magica fatta di cuore e umorismo”, lo ha definito qualcuno, mentre il giornalista Rama’s Screen si spinge oltre definendolo “il film d'avventura dell'anno. Divertente, magico e folle!”. D’altronde, fa notare Steven Weintraub di Collider.com, non c’era certo da dubitare che il nuovo film Pixar potesse essere vincente…

E poi, sapevate che nella pellicola spunta “il primo personaggio apertamente LGBT nella storia di Pixar”? Se vi è piaciuto Zootopia, dicono, non potrete fare altro che amarlo.

Pixar commuove

La pellicola porta in scena un tema delicato, quello della perdita di un genitore, e per questo è ricca di momenti che toccano le emozioni più intime del pubblico: “Vi ritroverete ad affrontare un film fortemente emotivo”. Insomma, non dimenticate i fazzoletti. Onward - Oltre la magia non è una pellicola come tutte le altre: “E’ un film Pixar - spiega il giornalista Scott Menzel - che sembra completamente diverso da qualsiasi altro titolo Pixar precedente. Un racconto emotivo ma comico, che si concentra sulla perdita, sulla magia e sulla fratellanza. La storia è sapientemente realizzata e toccherà sicuramente il cuore di chiunque abbia perso un genitore o una persona cara”.

Lode a Tom Holland, Chris Pratt e Octavia Spencer

Se la pellicola sbancherà il box office non è ancora dato saperlo, ma nella buona riuscita del film concorre anche il cast stellare. Tom Holland e Chris Pratt danno voce ai fratelli elfi, mentre Octavia Spencer è Corey, che aiuta i protagonisti nella loro missione. La storia risulta “convincente”, le animazioni Pixar “sorpredenti”, ma il valore aggiunto del film è dato dai suoi interpreti: “Il legame tra Pratt e Holland - si legge su Twitter - è il motivo per cui si va a vedere il film, il personaggio di Octavia Spencer è quello per cui si rimane sino alla fine. Insieme riescono a trasmettere una storia profondamente personale”. Tuttavia i due protagonisti lasciano spazio anche al divertimento, con “quella chimica fra loro che offre emozione e umorismo”.

