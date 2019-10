I migliori film sugli yeti (e sui bigfoot)

I migliori yeti della nostra vita

Se sei un bestione peloso, è piuttosto difficile passare inosservato, anche se sei bianco per mimetizzarti fra la neve o marrone per confonderti con gli alberi. Insomma, se sei uno yeti o un bigfoot, inutile nasconderti: tanto vale uscire alla luce del sole, o ancora meglio cercare di sfondare su grande schermo, come hanno fatto i mostruosi protagonisti dei migliori film sugli yeti.

L’ultimo della schiera è Everest, la simpatica bestiola incontrata dall’adolescente Yi e dai suoi amici ne Il piccolo Yeti, film prodotto da Dreamworks e distribuito da Universal, in uscita nelle sale italiane giovedì 3 ottobre. In questo caso, lo yeti del titolo fa capolino sul tetto di un condominio di Shangai, dove i ragazzi lo trovano e decidono di riportarlo a casa sua, fra le montagne, nonostante ci sia chi è intenzionato a mettere le mani sul bizzarro animale.

La pellicola d’animazione è già entrata di diritto nel novero dei migliori film sugli yeti e sui loro cugini bigfoot: ecco i suoi “compagni di classifica”, riportati per anno di uscita.

I migliori film sugli yeti e i bigfoot

Il mostruoso uomo delle nevi (1957)

Non il primissimo, ma comunque uno dei primi film sugli yeti, oltre che una delle pellicole più apprezzate dell’epoca della leggendaria casa di produzione Hammer, specializzata nella realizzazione di film di genere. Qui siamo a metà strada fra la fantascienza e l’horror, con una coppia di botanici che si unisce alla spedizione di un uomo in cerca di fama, intenzionato a trovare il primo esemplare mai visto di yeti. Ovviamente, l’incontro con i bestioni in questione non sarà propriamente pacifico, tanto che il gruppo si troverà costretto a lottare per la propria vita.

Bigfoot (1970)

Produzione low budget con l’esperto caratterista John Carradine nei panni del protagonista, il film prende la figura del bigfoot per farne il soggetto perfetto per un classico film dell’orrore in cui una creatura misteriosa comincia a seminare il panico. Peccato che i bigfoot che si vedono all’inizio siano solo i figlioletti di un più grosso bestione, che diventa oggetto delle attenzioni di uno spregiudicato imbonitore intenzionato a farne un fenomeno da baraccone.

The Legend of Bigfoot (1976)

Pseudo-documentario che vede l’esploratore Ivan Marx intento a far luce sul misterioso bigfoot. Qui non siamo nell’ambito del mockumentary, gli autori sostengono la veridicità delle poche, confuse riprese del bigfoot, in un perfetto esempio di criptozoologia su grande schermo.

Bigfoot e i suoi amici (1987)

Vero e proprio cult che non può proprio mancare nella lista dei migliori film su yeti e bigfoot, con John Lithgow in forma smagliante nei panni del capofamiglia George Henderson, che in gita assieme a moglie e figli tira sotto il bigfoot con l’auto e lo porta a casa, per scoprire che si tratta di una sorta di cucciolone tenero e innocuo. Da qui la decisione di adottarlo. La pellicola si aggiudicò addirittura un premio Oscar, nel 1988, per il Miglior trucco.

Yoko, uno yeti per amico (2012)

Film per ragazzi incentrato sull’undicenne Pia, in lutto per la morte del padre. A consolare la ragazzina ci penserà un simpatico cucciolo di yeti di nome Yoko, sulle cui tracce si è però messo uno spietato cacciatore, senza considerare che la creatura ha bisogno di tornare sulle montagne, dove c’è un clima più consono a un mostro peloso.

Willow Creek (2013)

Found footage horror che vede l’entusiasta Jim, fermamente convinto dell’esistenza del bigfoot, trascinare la decisamente meno convinta fidanzata Kelly in una gita in un parco nazionale della California, dove decenni prima era stato filmato, anche se solo per pochi istanti, il famigerato Sasquatch. Ovviamente, la situazione precipiterà presto nel terrore puro.

L’uomo che uccise Hitler e poi Bigfoot (2018)

Pellicola che merita di stare in questo elenco dei migliori film su yeti e bigfoot anche solo per lo strampalato titolo. Nel cast troviamo il mitico Sam Elliot, Caitlin Fitzgerald e Aidan Turner. Protagonista della vicenda è Calvin Barr, veterano di guerra che, nel corso di un’operazione supersegreta, ha ucciso nientemeno che il Fuhrer nazista. Ormai anziano, viene ricontattato dall’FBI per una missione altrettanto particolare: individuare e far fuori il leggendario bigfoot.

Smallfoot – Il mio amico delle nevi (2018)

Film d’animazione che stravolge in modo brillante la prospettiva: il protagonista, Migo, è infatti uno yeti che viene bandito dal proprio villaggio perché è convinto di aver visto un “piede piccolo”, ovvero un essere umano, considerato solo una leggenda dai suoi simili. Si imbarcherà così in un’avventura per dimostrare l’esistenza di questa “creatura mitologica”. Fra i doppiatori della pellicola star come Channing Tatum Zendaya, Danny DeVito e il cestista LeBron James.

Il piccolo yeti (2019)

Come dicevamo in apertura, la nuova pellicola targata Dreamworks merita di far parte (e per ora di chiudere) l’elenco dei migliori film sugli yeti, perché reinventa la mitologia sorta attorno a queste strane creature, per confezionare una storia magica adatta a tutta la famiglia.