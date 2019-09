Chi è Jared Padalecki, il nuovo Chuck Norris

Il suo nome completo è Jared Tristan Padalecki ed è nato in Texas il 19 luglio 1984. E’ noto a tutti soprattutto per il suo ruolo di Sam Winchester nella serie tv Supernatural e proprio a distanza di poche settimane dalla notizia che la prossima sarà l’ultima stagione della serie, Jared Padalecki ha ottenuto un ruolo molto importante.

Jared Padalecki, il prossimo impegno televisivo

Dopo quindici stagioni che lo hanno reso uno dei volti principali della serie Supernatural Jared Padalecki dirà addio a Sam Winchester per interpretare un altro personaggio tanto amato dagli appassionati di Walker Texas Ranger: Cordell Walker della serie tv più cult degli anni ’90 e 2000. Dopo avere trascorso anni a dare la caccia a demoni e mostri vari Jared Padalecki avrà il compito di combattere per quello che ritiene giusto evitando il più possibile la violenza seguendo un rigoroso codice morale. Scritta da Anna Fricke, nel reboot di Walker Texas Ranger l’attore di Una mamma per amica vestirà i panni dello stesso personaggio reso un'icona da Chuck Norris. Inoltre, Jared Padalecki ne sarà anche il produttore esecutivo assieme ad Anna Fricke e Dan Lin.

Il ruolo del nuovo Cordell Walker

Nella rilettura della popolare serie tv, Jader Padalecki reciterà nel ruolo di Cordell Walker, padre vedovo di due figli di ritorno dalla sua famiglia dopo aver prestato per due anni servizio nell’elité della polizia del Texas. Quando tornerà ad Austin, però, il ranger scoprirà che il suo lavoro non è per niente terminato e comincerà ad indagare accanto ad una delle poche ranger donna della storia. Sarà una bella sfida per Jader Padalecki, in quanto gli appassionati di Walker Texas Ranger saranno molto critici e difficilmente si abitueranno all’idea di non vedere più Chuck Norris nei panni di Cordell Walker e chissà se anche lui avrà il motto: "un uomo che sbaglia non può mai opporsi a un uomo che è nel giusto".

Curiosità sul reboot

Le riprese dell’episodio pilota inizieranno dalla prossima primavera, dopo che Jared Padalecki avrà terminato di girare le scene dell’ultima stagione di Supernatural. La serie dovrebbe esordire entro la fine del 2020, ma non si ancora niente sul cast che dovrà affiancare il protagonista, neppure il nome dell’attrice che dovrebbe vestire i panni della collega di Cordell.