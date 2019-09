Il Grande Cinema Italiano su Sky Cinema

A settembre riparte una ricca stagione made in Italy con tanti nuovi titoli in prima tv, con gli attori e i registi più amati. Tre le prime tv: da non perderee Ma cosa ci dice il cervello , di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Momenti di trascurabile felicità (lunedì 23 settembre) con Pif e Thony e La paranza dei bambini (Venerdì 27 settembre) di Claudio Giovannesi

Sky Cinema continua a credere nel cinema italiano su cui investe da sempre in un’ottica di crescita e di sviluppo. In arrivo nei prossimi mesi tanti nuovi titoli in prima tv, tutti made in Italy: dalle più recenti e grandi commedie di successo con i protagonisti più amati del nostro cinema come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Christian De Sica, ai nuovi titoli degli autori più apprezzati come Marco Bellocchio, Matteo Rovere e Walter Veltroni. Ma non solo: Sky continua anche a valorizzare le eccellenze dell’industria cinematografica italiana, investendo in produzioni originali, affidandole ai grandi registi e volti del cinema italiano e lanciando nuovi talenti esordienti.

«Sky è da sempre la casa del migliore cinema italiano e siamo felici di poter rafforzare ulteriormente questa scelta strategica - commenta Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia -. Offriremo così un’esperienza cinematografica senza eguali ai nostri abbonati, combinando i più importanti film internazionali e locali attraversando generi, artisti e narrazioni per tutti i gusti con un minimo comune denominatore irrinunciabile: la centralità del cinema sulla nostra piattaforma».

Riparte quindi su Sky Cinema una ricca stagione di cinema italiano, che sempre riscuote grande successo di pubblico: i primi nove film più visti di sempre su Sky Cinema sono infatti made in Italy e negli ultimi tre anni sono state trasmesse oltre 150 prime tv italiane.

Si arricchisce dunque l’offerta cinematografica dei canali Sky Cinema, con una programmazione tutta in Alta Definizione e disponibile anche on demand, con collezioni dedicate, operazioni speciali e film visibili anche in 4K HDR con Sky Q.

L’offerta Sky Cinema è disponibile, inoltre, anche in streaming su NOW TV.