Dal 22 al 27 luglio, Maratea ospiterà l’undicesima edizione de Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata 2019 caratterizzata da illustri personaggi, dibattiti, proiezioni e workshop. Tra gli ospiti più attesi della manifestazione, oltre a Richard Gere, ci sarà un suo celebre collega e connazionale che, grazie al suo talento poliedrico, nel corso degli anni ha conquistato una fascia sempre più vasta di pubblico: Joe Pantoliano. Nato a Hoboken, cittadina degli Stati Uniti d’America, sessantasette anni fa, Pantoliano è noto per aver preso parte a diversi film che hanno contribuito a scrivere la storia del cinema mondiale, come “Matrix”, “I Goonies” e “Bad Boys”. Notevole, inoltre, la sua presenza sul piccolo schermo, grazie all’applaudita partecipazione a serie televisive di successo come “The Sopranos”, “Highlander” e “NYPD – New York Police Department”. Nel suo curriculum professionale, infine, spicca anche una lunga esperienza come doppiatore di cartoon del calibro di “The Simpson”, “Godzilla”, “Hercules” e “SpongeBob”. Joe Pantoliano a “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata 2019”, sarà il protagonista della prima serata della kermesse, durante la quale verrà proiettato in anteprima assoluta il suo ultimo film “From the wine”, diretto da Sean Cisterna e prodotto da Ken Cancellara (entrambi presenti a Maratea), che è stato girato ad Acerenza, in provincia di Potenza.



A condurre le serate, quest'anno, ci saranno due amatissimi volti della TV di Stato: Carolina Rey e Claudio Guerrini. La Rey, dopo aver ottenuto grandi successi al cinema e nel mondo della musica, tornerà a fine estate su Rai2 alla guida della trasmissione Un palco per due. Guerrini, invece, lo abbiamo appena visto nel cast del seguitissimo programma di Rai1 La prova del cuoco e continua a essere una delle voci di punta della prestigiosa emittente radiofonica RDS. Sempre nelle vesti di presentatrice, in una delle serate, ci sarà anche Maria Carfora, che regalerà al pubblico anche una sorprendente esibizione canora. L'ultima serata, infine, è prevista una premiazione dei principali conduttori delle passate edizioni che saliranno tutti assieme sul palco.

Tra le altre novità di quest’anno, la manifestazione potrà essere vista grazie a dei maxischermi contemporaneamente dalla piazzetta del Gesù di Fiumicello e dal centro storico. Numerosi gli eventi collaterali che coinvolgeranno l’intera Maratea, come quelli culturali a cura di Andrea Di Consoli ma anche a sfondo benefico: una partita di calcio che vedrà sfidarsi la squadra di attori calciatori e una squadra locale e un concerto tenuto dall’orchestra di San Pietroburgo che proporrà le più belle colonne sonore cinematografiche.

Super ospite internazionale il divo hollywoodiano Richard Gere, protagonista di “Ufficiale e gentiluomo”, “Pretty woman” e di tanti altri film entrati nella storia del cinema. Tra gli altri ospiti spiccano i nomi di Toni Servillo, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, Caterina Shulha, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Rocco Papaleo, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo, i registi lucani Fontana e Stasi e altri se ne aggiungeranno.