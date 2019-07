Giornata mondiale del bacio - Programmazione Sky Sabato 6 luglio

Il 6 luglio è la Giornata Mondiale del bacio, nata nel 1990 in Inghilterra come World Kiss Day. In tutto il mondo, in questo giorno, si celebra questo gesto d’amore universale con manifestazioni ed iniziative dedicate. Anche Sky Cinema Romance, il canale più romantico di Sky, vuole omaggiare il bacio attraverso una programmazione volta ad esaltare questo gesto. A partire dalle 12.40 e per tutto il giorno, sul canale 307 ci sarà una maratona di film a tema “bacio”. Questi i titoli in programma:

50 volte il primo bacio

Casanova

Ritorno a Cold Mountain

Colazione da Tiffany

Ghost

Romeo e Giulietta

50 volte il primo bacio (2004)

Alle 12:40 si comincia con “50 volte il primo bacio”, un film di Peter Segal con Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Luisa Strus, Dan Aykroyd. Henry fa il biologo marino alle Hawaii, con la passione per le belle ragazze. Un giorno perde la testa per Lucy e, dopo un po’ di fatica, riesce a conquistarla. C'è un piccolo problema, però: Lucy non ha memoria breve, cioè durante la notte dimentica quanto accaduto il giorno. Una commedia semplice e a tratti anche demenziale, da vedere per trascorrere un’ora e mezza senza troppe pretese.

Casanova (2005)

La programmazione della “Giornata mondiale del bacio” prosegue con “Casanova”, film del 2005 di Lasse Hallström con Heath Ledger, Jeremy Irons, Lena Olin, Sienna Miller, Stephen Greif. Un Giacomo Casanova ormai vecchio scrive le sue memorie e racconta la sua unica sconfitta amorosa: Francesca, giovane femminista ante-litteram di cui si era innamorato e che lo respinse. Il mito di Casanova raccontato con leggerezza in una Venezia per turisti.

Ritorno a Cold Mountain (2003)

Tratto dal bestseller di Charles Frazier, “Ritorno a Cold Mountain” è un film del 2003 diretto da Anthony Minghella con Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman. Una romantica storia d’amore nata nel North Carolina ai tempi della Guerra di Secessione tra l’agiata figlia di un predicatore e un taciturno carpentiere. Oscar, Golden Globe e Premio Bafta come miglior attrice non protagonista per Renée Zellweger e numerosi altri riconoscimenti per un film ben confezionato con un cast stellare.

Colazione da Tiffany (1961)

Un grande classico per la Giornata mondiale del bacio: “Colazione da Tiffany”, film cult diretto da Blake Edwards con Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, Mickey Rooney. Holly è una provinciale sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Si conoscono, diventano amici, e poi qualcosa di più. Un intramontabile capolavoro della commedia americana che ha consacrato il mito di Audrey Hepburn come icona di stile.

Ghost (1990)

Ancora un classico, alle ore 21.00 su Sky Cinema Romance, “Ghost” con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Uno dei film più romantici di sempre, con l’amore che va oltre la morte e vince su tutto. Una fiaba che fa ancora emozionare. Il film è un mix di thriller criminale, sentimentalismo e comicità, che ebbe un grande successo di pubblico e valse due Oscar: alla sceneggiatura di Bruce Joel Rubin e a Whoopi Goldberg come miglior attrice non protagonista.

Romeo e Giulietta (1968)

Per concludere la Giornata mondiale del bacio, la storia d’amore per eccellenza: quella tra Romeo e Giulietta, nella trasposizione cinematografica del grande Franco Zeffirelli. Interpretato da Leonard Whiting, Olivia Hussey, John McEnery, Michael York, il film ebbe un enorme successo, grazie alla vittoria di due Premi Oscar (Pasquale de Santis per la Miglior fotografia e Danilo Donati per i Migliori costumi) e alla colonna sonora composta da Nino Rota.