5 film thriller da vedere ad aprile su Sky

Cinque film thriller da non perdere per una serata all’insegna dell’alta tensione su Sky Cinema Suspense

Storie da brivido, crimini perversi, horror e noir: abbiamo tutto quello che vi serve per una serata a base di pop-corn. Ricordiamo inoltre che su Sky Cinema Suspense i lungometraggi sono tutti senza interruzioni pubblicitarie, disponibili anche in lingua originale.

You’re next (2013)

E se il prossimo fossi proprio tu? In “You’re next”, thriller americano del 2013 per la regia di Adam Wingard, una banda di criminali mascherati fa irruzione in una casa di ignari cittadini. Muniti di una grande quantità di armi, daranno il via a una brutale carneficina. Con Sharni Vinson, Nicholas Tucci, Wendy Glenn e Aj Bowen, un film che vi terrà incollati allo schermo fino all’ultimo secondo. “You’re next”, thriller horror, andrà in onda su Sky Cinema Suspense sabato 6 aprile, ore 22:30.

Il mistero del bosco (2006)

Horror thriller americano del 2006 per la regia di Lucky McKnee, con Agnes Buckner, Patricia Clarkson e Rachel Nichols. 1965, Inghilterra: la giovane Heather ha problemi cognitivi e viene spedita in un collegio specializzato gestito da Miss Traverse, lady dal pugno di ferro. L’istituto è un luogo di terrore e angoscia dove accadono cose strane. Liberamente ispirato a “Suspiria” di Dario Argento, il film andrà in onda su Sky Cinema Suspense sabato 13 aprile.

Blow out (1981)

John Travolta, Nancy Allen e John Lithgow sono i protagonisti di “Blow Out”, thriller del 1981 di Brian de Palma. Jerry è un tecnico del suono che, una notte, salva Sally da un incidente automobilistico avuto insieme al governatore, candidato alle presidenziali, il quale però perde la vita. Ascoltando l’audio dell’incidente, Jerry si rende conto di avere davanti un omicidio politico, ma all’inizio nessuno gli crederà. Ecco dunque che ha inizio un’investigazione privata, con l’aiuto di Sally. Il film andrà in onda su Sky Cinema Suspense lunedì 8 aprile alle ore 21.

Il segno della libellula – Dragonfly (2002)

Thriller americano del 2002 per la regia di Tom Shadyc, con Kevin Costner, Susanna Thompson, Joe Morton e Linda Hunt. Il dottor Joe Darrow perde la moglie Emily durante una missione in Venezuela. Al ritorno, Joe mantiene la promessa che le aveva fatto di andare a trovare i bambini del reparto di oncologia pediatrica: più il tempo passa, però, più Joe è tormentato dall’idea che sua moglie stia cercando di contattarlo dall’aldilà. Un film da brivido, in onda alle ore 19 di domenica 7 su Sky Cinema Suspense.

Twisted – Gioco perverso (2018)

Film canadese del 2018 per la regia di Philippe Gagnon, con Elizabeth Arnois, Morgan Kelly, Kimberly-Sue Murray. Kara è il supporto principale del fidanzato Tyler, che rimetterà in piedi dopo un brutto periodo. I due progettano di sposarsi e tutto è perfetto, almeno fino a quando non ricompare Isabelle, ex fidanzata di Tyler disposta a tutto per riaverlo per sé. La situazione, inutile dirlo, degenera presto, in un gioco perverso che sfocerà nella gelosia e nella violenza. Il film andrà in onda su Sky Cinema Suspense alle ore 21 di giovedì 18 aprile, in prima visione.

Altri thiller di Sky da non perdere

Se i film che ti abbiamo consigliato non hanno soddisfatto la tua inesauribile voglia di alta tensione, eccoti altri titoli che davvero non puoi perderti. Cominciamo con l’antipasto: la prima visione di SLUMBER – IL DEMONE DEL SONNO. Proseguiamo poi con il ladro Morgan Freeman che recluta Antonio Banderas per mettere a segno il colpo della vita in THE CODE, o magari SCHEGGE DI PAURA, dove Richard Gere è un avvocato che deve difendere un chierichetto accusato dell’omicidio di un prelato. Chi non ha mai visto ALIEN di Ridley Scott non può dire di aver visto tutti i thriller che hanno fatto la storia, e dovrebbe fare ammenda davanti alla pellicola con Sigourney Weaver.