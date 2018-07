Non c’è campo: detox da cellulare e internet!

Il film di Federico Moccia che racconta di un gruppo di liceali arrivato in gita in un paesino dove il cellulare non prende e il wi-fi non esiste fa riflettere ma soprattutto divertire. In onda su Sky Cinema Uno venerdì 3 agosto alle 21.15, Non c’è campo è un appuntamento da non perdere

Il dramma più spaventoso agli occhi di qualsiasi adolescente è, ahinoi, quello di rimanere sconnessi, sprovvisti di wi-fi 3G, 4G e chi più ne ha più ne metta.

Questo è proprio il nocciolo attorno cui ruota il film Non c’è campo, in onda su Sky Cinema Uno venerdì 3 agosto alle 21.15.

Una pellicola che porta la firma (nonché lo stile) di Federico Moccia, regista che ancora una volta affronta in maniera eccelsa i temi dell’adolescenza.



Un gruppo di liceali si trova in gita scolastica in un paesino del Salento molto isolato. Non è l’isolamento geografico a gettare nel panico i ragazzi bensì un isolamento ben più ansiogeno per gli adolescenti: quello da internet. Del wi-fi non c’è traccia, per non parlare della rete 3 o 4G.

Una commedia divertentissima ma anche intelligente che vede un cast nostrano davvero da chapeau: Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi e Corrado Fortuna sono tre dei nomi che rendono questa pellicola ancora più succulenta.

