La marcia nuziale 2: Il resort dell’amore su Sky Cinema Passion

Mick Turner e Olivia Parsons sono stati fidanzati al liceo. La loro storia d'amore è finita quando un giorno Mick ha deciso di rompere la relazione per andare in tour con la sua band musicale. Ma ecco che, dopo 25 anni, i due ex casualmente si incontrano di nuovo.

Sky Cinema Passion si copre d’amore giovedì 19 luglio alle 21.00 con La marcia nuziale 2: Il resort dell’amore di David Weaver con con Josie Bissett e Jack Wagner.

Dall’incontro dei due ex fidanzati, quello che viene fuori è che Mick ha bisogno d’aiuto. Proprietario di una fallimentare locanda, Mick ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a rimettere in piedi la sua attività. L’aiuto di Olivia per Mick potrebbe essere prezioso ma, sin dal primo momento Mick interpreta male le intenzioni della sua ex ragazza. Quando scopre l'arrivo di Olivia a New England, inizialmente Mick pensa che Olivia voglia trasformare il suo alberghetto in un resort per neo sposi per poi concentrarsi sulla loro vecchia storia d'amore, concendogli un'altra opportunità.

I due ex, Mick e Olivia, decidono comunque di diventare soci in affari aprendo un resort per le lune di miele. Lavorare insieme significherà avere continui alti e bassi, e alle volte non sembrerà funzionare al meglio, ma tuttavia quel sentimento di molti anni prima alla fine, anche se con fatica, rispunterà.