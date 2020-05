Digital Design Days 2020 streaming

Un'avventura mai realizzata prima sta per concretizzarsi: il più grande streaming in diretta globale di tutti i tempi sul design digitale è una realtà ormai molto vicina. Sono i Digital Design Days live, previsti dal 6 al 8 maggio in orario continuato dalle 10 alle 22. Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e da sempre regista dei Digital Design Days, è rimasto chiuso in casa come altri milioni di italiani, ma la sua mente e la sua creatività hanno continuato a lavorare e ha deciso di mettere in pratica un'idea folle: fare un evento online che riunisse tutta la comunità del design digitale, in un momento dove il valore e il supporto delle tecnologie digitali è risultato evidente a milioni di persone. «Il valore di una comunità si misura in momenti come questo - afferma Filippo Spiezia - La capacità di stare insieme agli altri, rimanendo all'interno delle nostre case, di migliorare e riscoprire la condivisione come elemento portante della nostra vita sociale. Da anni i Digital Design Days riuniscono migliaia di professionisti, le menti creative più brillanti del settore in tutto il mondo uniti dal pensiero comune del design digitale. Un'esperienza che mi ha dato la spinta emotiva per organizzare un DDD online, una "maratona" in streaming live mai realizzata prima per la comunità digitale dove abbiamo una lineup di protagonisti mozzafiato".



Creativi, visionari, innovatori, digital designer di tutto il mondo hanno accettato l'invito per realizzare il più grande evento live streaming globale della comunità digitale, per dimostrare come si può reagire in modo costruttivo anche nei momenti più difficili. Collegati da 20 paesi, gli oltre 100 speaker porteranno la propria esperienza da casa, combinando ispirazione e apprendimento ma soprattutto alimentando la community di contenuti innovativi, ispirarci guardando al futuro, migliorare le nostre competenze e a creare nuovi contatti e relazioni. Come stiamo approfittando di questo tempo? Cosa stiamo creando? Cosa stiamo imparando? Come ci siamo reinventati? Torneremo indietro, o cambieremo per sempre? Queste alcune delle domande a cui i relatori risponderanno. Ma non solo: la cultura, i processi di lavoro, le relazioni con i clienti, le case history... Un dono professionale di grande valore, regalato a chi vorrà partecipare. La maratona di 36 ore è programmata nei giorni 6-7-8 maggio, dalle ore 10 alle ore 22. Per partecipare è sufficiente iscriversi all’indirizzo: http://eepurl.com/defUt9. Gli iscritti ad oggi hanno già raggiunto quota 20 mila. Sul sito www.ddd.it è possibile consultare tutto l'elenco degli speaker. DDD Live Online non sostituisce i Digital Design Days 2020, l’evento internazionale dedicato al design digitale, all’innovazione aperta, alle tecnologie d’avanguardia, alla creatività, ideato nel 2016 da Filippo Spiezia e prodotto dalla Format Division di SG Company, resta confermata la quinta edizione a Milano dal 22 al 24 ottobre presso Superstudio+.



Informazioni su Digital Design Days: Digital Design Days (www.ddd.it) è un format con marchio registrato ideato e curato da Filippo Spiezia e prodotto dal 2019 da SG Company S.p.A. Rebranding a cura di Jekyll & Hyde. DDD Live Streaming a cura di Superbello.