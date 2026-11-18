Anne Hathaway e il marito Adam Shulman hanno accolto il loro terzo figlio. La notizia è emersa dopo che l'attrice è stata fotografata a New York mentre passeggiava con il neonato sistemato in un marsupio, durante una delle sue prime uscite pubbliche dopo il parto. Le immagini, pubblicate da TMZ il 17 novembre, mostrano la star di Il diavolo veste Prada in compagnia di un'amica, con un piccolo cappellino viola che spunta dal trasportino. La coppia, sposata dal 2012, non ha ancora reso noti il nome, il sesso o la data di nascita del bambino.

La terza gravidanza annunciata sui social

L'arrivo del nuovo figlio era stato anticipato dalla stessa Hathaway lo scorso giugno, quando aveva condiviso su Instagram un video in cui mostrava il pancione, accompagnato dalla frase "x Baby, I'm yours x". L'attrice e Shulman sono già genitori di due bambini, Jonathan, nato nel 2016, e Jack, arrivato nel 2019. A luglio, ospite del programma Late Night with Seth Meyers, aveva raccontato con sorpresa e felicità questa nuova gravidanza, definendola scherzosamente il loro "buzzer-beater", ovvero un canestro allo scadere. Un momento speciale arrivato al termine di un anno particolarmente intenso sul piano professionale, durante il quale Hathaway è stata impegnata in cinque film, tra cui Il diavolo veste Prada 2, L'Odissea e Verity.