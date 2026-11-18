Il cantautore bolognese, 86 anni, ha sposato Roberta Naldi, per tutti Beba, la donna che gli sta accanto da quasi mezzo secolo. I due sono convolati a nozze il 24 ottobre a Calderino, sui colli vicino a Bologna, ma lui lo ha fatto sapere solo adesso, sui social e con la sua solita ironia

Il matrimonio è stato celebrato il 24 ottobre a Calderino , frazione di Monte San Pietro, dove la coppia vive. Mingardi ha raccontato di aver fatto la proposta a giugno, all’improvviso, e che lei lo aveva guardato “come fossi un pazzo”. Pensavano a un matrimonio veloce e senza dirlo a nessuno, ma la voce si è sparsa e alla fine c’erano anche i parenti più stretti . Alla cerimonia erano presenti le figlie, il nipote Leonardo, di 9 anni, e i due cani di famiglia. È stato proprio il nipote a porgere le fedi agli sposi davanti al sindaco, emozionando tutti i presenti. Il cantautore ha riassunto la giornata così: “ Una firma, due fedi e un amore collaudato ”. Dopo la cerimonia la coppia è partita per il viaggio di nozze , in una località al sole che Mingardi ha preferito non rivelare.

Chi è Beba, la moglie di Andrea Mingardi

Di Roberta Naldi si sa poco, essendo sempre rimasta lontana dai riflettori. Da 46 anni accompagna Mingardi nella vita e nel lavoro. Nel messaggio ai fan, il cantautore l’ha presentata come la persona con cui divide il lavoro, le amicizie, gli affetti e anche le passioni più folli. “Non è cambiato niente ma Roberta è mia moglie e ne sono orgoglioso”, ha scritto. Ha poi spiegato che il segreto della loro storia è l’essere “uniti, complici, amici”, pur ammettendo che non sono mancati i momenti difficili. Qualche tempo fa, in un messaggio per il compleanno di Beba, l’aveva definita la donna “che riesce a tenere a tempo il mio cuore”.

La carriera di Andrea Mingardi

Mingardi è nato a Bologna il primo agosto 1940, e ha iniziato a fare musica da ragazzo: nel 1959 ha fondato il gruppo Golden Rock Boys. Il primo album è del 1974, mentre nel 1976 è arrivato il successo con Datemi della musica che, anni dopo, è stata incisa anche da Mina. Nel 1992 ha avuto grande successo con Con un amico vicino, cantata insieme ad Alessandro Bono. Poi è tornato più volte al Festival di Sanremo, con brani come Sogno e Amare amare, e nel 2004 con È la musica, insieme alla Blues Brothers Band. Ha scritto anche romanzi e libri sul dialetto bolognese. Nel 2023 Bologna gli ha consegnato la Turrita d’argento, uno dei premi più importanti della città.