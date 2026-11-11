Gianni Morandi festeggia i 22 anni di matrimonio con Anna Dan

Anna e Gianni stanno insieme dal 1994. In questi anni sono arrivati il figlio Pietro, il matrimonio a Monghidoro e l’aiuto di lei nei momenti più difficili

Il 10 novembre Gianni Morandi ha festeggiato su Instagram i 22 anni di nozze con Anna Dan, con una frase scherzosa sotto una foto di coppia. I due stanno insieme dal 1994. In questi anni sono arrivati il figlio Pietro, il matrimonio a Monghidoro e l’aiuto di lei nei momenti più difficili.

La dedica social

Per l’anniversario con Anna Dan, Gianni Morandi ha pubblicato una foto di loro due con poche parole: “22 anni di matrimonio. 32 anni di convivenza… e ancora ci sopportiamo!”. La battuta è piaciuta subito e, sotto il post, sono arrivati tantissimi auguri, cuori e complimenti. “Siete la coppia più bella del mondo”, ha scritto un fan. Un altro ha aggiunto: “Gianni, sei proprio un romanticone!”. Il profilo dell’artista racconta da anni la vita di tutti i giorni della famiglia. Spesso, le foto che Morandi pubblica, le scatta proprio Anna.

Da una partita di pallone al sì in municipio

La storia tra Gianni e Anna è cominciata il 19 agosto 1994 a Monghidoro, il paese dell’Appennino bolognese dove Morandi è nato. Il cantante aveva organizzato una partita di calcio, e lei era arrivata da Bologna con alcuni amici in comune. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità”, ha raccontato lui in passato. Conquistarla, però, non fu facile: quando lui le chiese il numero, Anna gliene diede uno sbagliato. “Le ero sembrato il solito cantante che fa il galletto”, ha spiegato Morandi al Corriere della Sera.

Il 9 agosto 1997 è nato Pietro, che oggi nella musica si fa chiamare Tredici Pietro. Rispetto ai figli avuti dal primo matrimonio con Laura Efrikian, il cantante ha ammesso che con lui è stato “più dolce”.

Le nozze sono arrivate dieci anni dopo il primo incontro, il 10 novembre 2004: una cerimonia per pochi intimi nel municipio di Monghidoro. Di quel giorno, l’artista ricorda un dettaglio: “Fuori nevicava”.