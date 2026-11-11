Gianni Morandi festeggia i 22 anni di matrimonio con Anna Dan

Anna e Gianni stanno insieme dal 1994. In questi anni sono arrivati il figlio Pietro, il matrimonio a Monghidoro e l’aiuto di lei nei momenti più difficili
Il 10 novembre Gianni Morandi ha festeggiato su Instagram i 22 anni di nozze con Anna Dan, con una frase scherzosa sotto una foto di coppia. I due stanno insieme dal 1994. In questi anni sono arrivati il figlio Pietro, il matrimonio a Monghidoro e l’aiuto di lei nei momenti più difficili.
La dedica social
Per l’anniversario con Anna Dan, Gianni Morandi ha pubblicato una foto di loro due con poche parole: “22 anni di matrimonio. 32 anni di convivenza… e ancora ci sopportiamo!”. La battuta è piaciuta subito e, sotto il post, sono arrivati tantissimi auguri, cuori e complimenti. “Siete la coppia più bella del mondo”, ha scritto un fan. Un altro ha aggiunto: “Gianni, sei proprio un romanticone!”. Il profilo dell’artista racconta da anni la vita di tutti i giorni della famiglia. Spesso, le foto che Morandi pubblica, le scatta proprio Anna.
Da una partita di pallone al sì in municipio
La storia tra Gianni e Anna è cominciata il 19 agosto 1994 a Monghidoro, il paese dell’Appennino bolognese dove Morandi è nato. Il cantante aveva organizzato una partita di calcio, e lei era arrivata da Bologna con alcuni amici in comune. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità”, ha raccontato lui in passato. Conquistarla, però, non fu facile: quando lui le chiese il numero, Anna gliene diede uno sbagliato. “Le ero sembrato il solito cantante che fa il galletto”, ha spiegato Morandi al Corriere della Sera.
Il 9 agosto 1997 è nato Pietro, che oggi nella musica si fa chiamare Tredici Pietro. Rispetto ai figli avuti dal primo matrimonio con Laura Efrikian, il cantante ha ammesso che con lui è stato “più dolce”.
Le nozze sono arrivate dieci anni dopo il primo incontro, il 10 novembre 2004: una cerimonia per pochi intimi nel municipio di Monghidoro. Di quel giorno, l’artista ricorda un dettaglio: “Fuori nevicava”.
I momenti difficili e il segreto di un’intesa lunga trent’anni
La coppia, negli anni, ha vissuto anni bui.
Nel marzo 2021 Morandi si è ustionato gravemente le mani mentre bruciava delle sterpaglie nel giardino di casa, ed è stato ricoverato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Durante la lunga riabilitazione, Anna gli è sempre stata vicina: “Mia moglie mi ha accudito per tutta la riabilitazione e con le terapie, non si spazientisce mai”, ha detto lui.
Sul segreto del loro rapporto, il cantante ha spiegato di aver cercato di “non annoiarla”. Ha aggiunto che tradire la sua fiducia sarebbe per lui “un dolore”. Lei descrive il marito con un’immagine piena di affetto: “Mio marito è Gianni Morandi e ho scoperto oramai da anni che abita nel futuro”.
Dopo 22 anni di matrimonio, i due sono ancora molto complici, con la stessa leggerezza della dedica di quest’anno.