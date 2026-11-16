David Beckham, il suo profumo è in vendita nelle stazioni di servizio

Tra DB Ventures e Coty è scontro: il colosso della cosmetica avrebbe fatto finire i profumi dell'ex calciatore in canali di vendita economici, comprese alcune stazioni di servizio

DB Ventures, la società che gestisce il marchio di David Beckham, ha portato in tribunale a New York il colosso della cosmetica Coty, che produce le fragranze dell’ex calciatore. L’accusa è di aver fatto finire i profumi in canali di vendita economici, comprese alcune stazioni di servizio.

La causa contro Coty

L’azione legale è stata depositata ad aprile davanti alla Corte suprema dello Stato di New York ed è tornata in questi giorni al centro delle cronache, con nuovi dettagli presi dagli atti.

Secondo DB Ventures, Coty avrebbe violato in modo grave il contratto di licenza e danneggiato l’immagine del brand. Le fragranze, vendute a circa 20 sterline a flacone, sarebbero state distribuite attraverso canali mai autorizzati, tra cui distributori di carburante e una catena di negozi a basso costo. Il valore delle vendite contestate sarebbe di circa 24 milioni di dollari. Nel documento la società dell’ex capitano dell’Inghilterra si chiede: “Come è potuto succedere? Disperazione e avidità”.

C’è anche una seconda accusa: Coty avrebbe dichiarato vendite di 123 milioni di dollari inferiori rispetto a quelle reali, e questo sarebbe costato a DB Ventures circa 6 milioni in royalties. Un’altra causa simile contro Coty è stata presentata da Nautica. Marchio che, come DB Ventures, fa capo al gruppo statunitense Authentic Brands.

La difesa di Coty

Il gruppo cosmetico ha chiesto ai giudici di archiviare il caso, negando di aver venduto i profumi di Beckham nella catena britannica Poundland e sostenendo di avere libertà di scelta sui punti vendita: per contratto, l’approvazione preventiva della società di Beckham servirebbe solo per supermercati e ipermercati. Secondo Coty, la causa sarebbe soltanto un pretesto per chiudere il rapporto in anticipo e passare la licenza a un concorrente. Già a maggio, del resto, un portavoce aveva dichiarato: “Coty non commenta le vicende legali in corso. Le accuse sono infondate e ci difenderemo con decisione”.