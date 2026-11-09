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DC Studios, James Gunn e Peter Safran lasciano la guida dopo quattro anni

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Si apre una nuova fase per il futuro dell'universo cinematografico e televisivo DC.  Jeremy Latcham, già coinvolto nella produzione di grandi successi come The Avengers e Guardians of the Galaxy, sarebbe chiamato a imprimere una nuova direzione allo studio

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Cambio ai vertici dei DC Studios: James Gunn e Peter Safran sarebbero stati allontanati dalla guida della divisione cinematografica e televisiva dedicata ai supereroi DC. Secondo quanto riportato da Variety, al loro posto è destinato ad arrivare Jeremy Latcham, produttore ed ex dirigente di Hollywood con una lunga esperienza nel settore dei blockbuster. La notizia segnerebbe una svolta nella gestione dell'universo DC, affidato dal 2022 a Gunn e Safran con l'obiettivo di costruire un progetto narrativo unitario tra cinema, televisione e animazione. Una strategia che ha portato al rilancio del franchise e all'avvio di un nuovo universo cinematografico, con Superman come primo importante tassello.

Jeremy Latcham alla guida del nuovo corso DC

Latcham, già coinvolto nella produzione di grandi successi come The Avengers e Guardians of the Galaxy, sarebbe chiamato a imprimere una nuova direzione allo studio. Il suo arrivo aprirebbe interrogativi sul futuro dei progetti già annunciati e sull'impostazione creativa sviluppata da Gunn e Safran. Tra i titoli più attesi c'è Man of Tomorrow, il nuovo film di Superman diretto da Gunn, oltre alle altre produzioni previste per il DC Universe. Resta da capire se il cambio di leadership comporterà modifiche alla programmazione e alla strategia complessiva del franchise o se i progetti in corso proseguiranno secondo i piani già stabiliti.

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