Paolo Bonolis rompe il silenzio sulla sua relazione con Carola Moroni

Il conduttore televisivo ha usato Instagram per condividere le emozioni di questo momento della sua vita che definisce "particolarmente bello". La felicità ha il volto della ex tentatrice di "Temptation Island" che, a quanto pare, piace anche alla sua ex moglie Sonia Bruganelli Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Paolo Bonolis e Carola Moroni hanno una relazione, lo ha confermato il conduttore della tv in un post condiviso su Instagram che fa chiarezza sulle voci e le ipotesi che erano circolate di recente online sulla sua vita sentimentale.

"Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli", scrive Bonolis nella didascalia del post condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da oltre un milione di follower.

Il post è una sua foto di repertorio ma ciò che conta è quanto il volto della tv scrive nella lunga didascalia dove con parole molto semplici chiarisce che non ci sono misteri da svelare né troppe altre chiacchiere da aggiungere sulle nuove dinamiche della sua famiglia allargata.





Il post che mette lo stop al gossip Paolo Bonolis ha scritto un post su Instagram per parlare della sua nuova situazione sentimentale precisando che la nuova relazione non cambia gli equilibri della sua famiglia, che resta la priorità.

Lui e Sonia Bruganelli, che non sono più una coppia dal 2023 ma, avendo mantenuto un rapporto di amicizia, continuano a collaborare come genitori dei loro tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Bonolis parla chiaramente di "spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra", per accennare alle chiacchiere che nelle ultime settimane erano state fatte tra media e social a proposito della sua vita privata.

Tutto vero: Bonolis conferma la sua relazione con la trentaduenne ex tentatrice di Temptation Island, che piace anche a Bruganelli.

"Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola", scrive Bonolis che non perde di vista il benessere della sua famiglia.

Nel post, del resto, aveva parlato di un momento "particolarmente bello della vita", aggiungendo che questa sensazione interessava lui in prima persona e i suoi figli. Leggi anche Bonolis e Bruganelli, la prima intervista sulla separazione

Carola Moroni, dalla laurea alla tv e Temptation Island Paolo Bonolis ha ritrovato l'amore, a tre anni dalla fine dell'unione con Bruganelli, con Carola Moroni, trentadue anni, originaria dei Castelli Romani.

Moroni, laureata in Informatica, non ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, al quale si è avvicinata dopo aver lavorato nel settore della gestione aziendale e non solo.

Nell'estate 2023 arriva Temptation Island e la popolarità sul piccolo schermo. Sul suo profilo Instagram, c'è il riferimento a un villaggio estivo a Castel Gandolfo, un'attività che prova il suo spirito libero, senza etichette e sempre in movimento.

Bonolis è intenzionato a vivere il suo amore alla luce del sole e nel post invita a lasciare perdere le fantasie.

A tal proposito, cita romanzi fantasy e riporta anche qualche riga dal primo volume della saga de La Torre Nera di Stephen King. Della sua vita è lui l'unico narratore.