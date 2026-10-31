Man Ray: Tutto, il prisma della sua Arte in mostra alla Magnani Rocca

Fino al 13 dicembre la Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma, ospita 300 opere del celebrato artista statunitense, visionario e sorprendente, che con la sua ricerca ha lasciato un segno profondo nell’Arte e nella Fotografia del Novecento. Ne abbiamo parlato con chi ha lavorato dietro le quinte di questo percorso
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi