Man Ray: Tutto, il prisma della sua Arte in mostra alla Magnani Rocca

Fino al 13 dicembre la Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma, ospita 300 opere del celebrato artista statunitense, visionario e sorprendente, che con la sua ricerca ha lasciato un segno profondo nell’Arte e nella Fotografia del Novecento. Ne abbiamo parlato con chi ha lavorato dietro le quinte di questo percorso