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Spettacolo

Man Ray: Tutto, il prisma della sua Arte in mostra alla Magnani Rocca

Sabrina Rappoli

Fino al 13 dicembre la Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma, ospita 300 opere del celebrato artista statunitense, visionario e sorprendente, che con la sua ricerca ha lasciato un segno profondo nell’Arte e nella Fotografia del Novecento. Ne abbiamo parlato con chi ha lavorato dietro le quinte di questo percorso 

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