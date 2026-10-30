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Rosalia a New York con una borsa gigante di Dana Toder virale sui social

Spettacolo
©Getty

La cantante spagnola è stata fotografata per le strade di Manhattan con un accessorio fuori scala: una borsa in pelle lunga circa un metro, pezzo unico firmato dalla designer indipendente Dana Toder insieme alla regista Lili Conzen. Ai piedi, scarpe da punta trasparenti dall’aria vagamente punk. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web

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Rosalía non passa inosservata, nemmeno durante una semplice passeggiata.

 

Il 28 ottobre la popstar catalana è stata immortalata dai fotografi a New York con un look che ha subito acceso la curiosità degli appassionati di moda. E non solo. A un abitino nero essenziale, ha abbinato scarpe da ballerina dal design spiazzante e - soprattutto - una borsa gigantesca. Un’uscita che conferma, ancora una volta, il gusto dell’artista per le proporzioni esagerate e le scelte stilistiche fuori dagli schemi.

Una borsa che sembra un’opera d’arte

La borsa di Rosalía è una creazione su misura e senza copie, realizzata da Dana Toder in collaborazione con la regista Lili Conzen. La pelle color cioccolato è decorata con fotogrammi tratti da Krähe, il cortometraggio di Conzen di prossima uscita: si riconoscono automobili d’epoca, cieli al tramonto e tavole apparecchiate. Le dimensioni sono fuori dal comune, con una lunghezza che supera i novanta centimetri. Più che un oggetto pratico, somiglia a un’installazione da portare a spasso. Tanto che, diverse testate, hanno ironizzato sul rischio per i passanti di finire travolti. Secondo quanto raccontato dalla designer a Dazed, l’idea è nata anche ispirandosi ai video “What’s in my bag?”, il format social in cui le celebrità mostrano il contenuto della propria borsa.

Ballerine trasparenti e stile punk

A completare il look ci sono le scarpe, firmate dal marchio giapponese Junko Shimada: le scarpette da punta tipiche della danza classica sono qui montate su un tacco trasparente. In questo modo, sembra che la cantante cammini in punta di piedi senza alcun sostegno. Non è una scelta casuale: da qualche tempo Rosalía gioca con l’immaginario del balletto, reinterpretandolo in chiave più dura e graffiante. Negli ultimi mesi ha sfoggiato, tra gli altri, un tutù in lattice con cintura borchiata e un abito di piume di Simone Rocha abbinato a ballerine con le borchie.

 

Le proporzioni estreme, firma di Rosalía

Rosalía, che con l’album Lux ha inaugurato una nuova fase della sua carriera, ha sempre usato la moda come estensione del suo linguaggio artistico. Stivali enormi, top di piume e silhouette volutamente sproporzionate sono ormai parte della sua identità visiva, al pari della musica. La borsa XXL si inserisce anche in una tendenza più ampia: le maxi bag sono tornate protagoniste, portate da star come Dua Lipa, mentre il format dei video sul contenuto delle borse è finito perfino al centro di parodie, come quella realizzata da Hailey Bieber per Vogue. Con questa uscita newyorkese, Rosalía ha trasformato un semplice accessorio in un piccolo evento, dimostrando ancora una volta di saper far parlare di sé anche lontano dal palco

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Rosalia a New York con la maxi borsa di Dana Toder - ©Getty

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