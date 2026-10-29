Selena Gomez e Demi Lovato omaggiano la loro amicizia nella nuova campagna di Rare BeautySpettacolo
Le due ex star di Disney Channel tornano insieme per “Still Making Each Other Blush”, la nuova campagna del marchio beauty fondato da Gomez. Al centro c’è un cofanetto in edizione limitata chiamato Delena, come il soprannome dato alla coppia dai fan, e un video che rievoca il film Princess Protection Program e i vecchi vlog girati in cameretta
Un’amicizia lunga quasi 25 anni diventa il cuore di una campagna di make-up. Selena Gomez ha scelto Demi Lovato come protagonista del nuovo progetto di Rare Beauty, presentato il 28 ottobre, che punta tutto sulla nostalgia di una generazione cresciuta davanti a Disney Channel. Un ritorno al passato che riporta in scena immagini, canzoni e gesti rimasti impressi nella memoria dei fan.
Il ritorno di Programma protezione principesse
Il primo riferimento è al film tv del 2009 che le vedeva protagoniste. In uno degli scatti della campagna, le due cantanti ricreano la locandina originale di Programma protezione principesse: sedute su delle valigie, con corone e tiare, le due indossano versioni aggiornate degli abiti dei loro personaggi, il turchese di Carter Mason per Gomez e il giallo oro della principessa Rosalinda per Lovato. Il secondo omaggio arriva con un video pubblicato sul canale YouTube di Gomez, che riprende lo spirito di The Demi and Selena Show, la serie di filmati casalinghi che le due giravano nel 2008. In una cameretta tappezzata di poster dell’epoca, le amiche rispondono a domande, ricordano le prime cotte, rifanno la loro posa da red carpet e cantano in playback One and the Same, il duetto inciso per la colonna sonora del film.
Il cofanetto Delena
Il prodotto al centro del lancio è il Delena Soft Pinch Blush Bundle, in vendita a 50 dollari solo sul sito di Rare Beauty. Il set non introduce una nuova formula, ma abbina due tonalità già esistenti del Soft Pinch Liquid Blush, il fard liquido diventato il prodotto simbolo del brand lanciato da Gomez nel 2020. Si tratta di Hope, un malva nude scelto dalla fondatrice, e Virtue, un pesca dai toni beige preferito da Lovato, a cui si aggiunge un pennello dedicato. “Selena e io abbiamo condiviso tanti ricordi fin dall’infanzia, quindi potersi ritrovare così, in una campagna che per entrambe ha un sapore così nostalgico, è un momento che chiude il cerchio”, ha dichiarato Lovato, aggiungendo che sul set le è sembrato di essere “tornate nelle nostre vecchie camerette a girare video su YouTube e a giocare con il trucco”. Gomez ha parlato di esperienze “davvero uniche” e di “un bellissimo promemoria di quella storia”, per poi chiudere citando la loro canzone: “One and the same… sempre”.
Un’amicizia nata da bambine
Selena Gomez e Demi Lovato si sono conosciute giovanissime sul set di Barney & Friends, prima di diventare volti di punta di Disney Channel con progetti separati: I maghi di Waverly per Gomez, Camp Rock e Sonny tra le stelle per Lovato. Negli anni il loro rapporto ha attraversato fasi di lontananza, di cui entrambe hanno parlato pubblicamente. Il riavvicinamento è diventato visibile ad aprile, quando Gomez ha assistito alla prima data dell’It’s Not That Deep Tour di Lovato a Orlando, in una delle loro prime apparizioni insieme dopo quasi dieci anni. La campagna si inserisce inoltre nella più ampia ondata di revival anni Duemila che sta coinvolgendo anche altri ex volti Disney, dai Jonas Brothers a Miley Cyrus.