Un’amicizia lunga quasi 25 anni diventa il cuore di una campagna di make-up. Selena Gomez ha scelto Demi Lovato come protagonista del nuovo progetto di Rare Beauty, presentato il 28 ottobre, che punta tutto sulla nostalgia di una generazione cresciuta davanti a Disney Channel. Un ritorno al passato che riporta in scena immagini, canzoni e gesti rimasti impressi nella memoria dei fan.

Il ritorno di Programma protezione principesse

Il primo riferimento è al film tv del 2009 che le vedeva protagoniste. In uno degli scatti della campagna, le due cantanti ricreano la locandina originale di Programma protezione principesse: sedute su delle valigie, con corone e tiare, le due indossano versioni aggiornate degli abiti dei loro personaggi, il turchese di Carter Mason per Gomez e il giallo oro della principessa Rosalinda per Lovato. Il secondo omaggio arriva con un video pubblicato sul canale YouTube di Gomez, che riprende lo spirito di The Demi and Selena Show, la serie di filmati casalinghi che le due giravano nel 2008. In una cameretta tappezzata di poster dell’epoca, le amiche rispondono a domande, ricordano le prime cotte, rifanno la loro posa da red carpet e cantano in playback One and the Same, il duetto inciso per la colonna sonora del film.

Il cofanetto Delena

Il prodotto al centro del lancio è il Delena Soft Pinch Blush Bundle, in vendita a 50 dollari solo sul sito di Rare Beauty. Il set non introduce una nuova formula, ma abbina due tonalità già esistenti del Soft Pinch Liquid Blush, il fard liquido diventato il prodotto simbolo del brand lanciato da Gomez nel 2020. Si tratta di Hope, un malva nude scelto dalla fondatrice, e Virtue, un pesca dai toni beige preferito da Lovato, a cui si aggiunge un pennello dedicato. “Selena e io abbiamo condiviso tanti ricordi fin dall’infanzia, quindi potersi ritrovare così, in una campagna che per entrambe ha un sapore così nostalgico, è un momento che chiude il cerchio”, ha dichiarato Lovato, aggiungendo che sul set le è sembrato di essere “tornate nelle nostre vecchie camerette a girare video su YouTube e a giocare con il trucco”. Gomez ha parlato di esperienze “davvero uniche” e di “un bellissimo promemoria di quella storia”, per poi chiudere citando la loro canzone: “One and the same… sempre”.