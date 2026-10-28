Il Volo - Uno per tutti, cosa sapere sulla terza puntata

Il 6 novembre Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble pubblicheranno il nuovo progetto discografico Our Christmas. A dicembre Il Volo sarà impegnato in un tour nei palazzetti con cinque appuntamenti live in programma a Milano, Firenze, Roma, Torino e infine Bologna

Il Volo - Uno per tutti, cosa c’è da sapere sulla terza puntata

Gianluca Ginoble, affiancato da Katia Follesa, condurrà la terza e ultima puntata dello show Il Volo - Uno per tutti. Nel corso della serata, in onda il 28 ottobre, numerosi ospiti si alterneranno sul palco di Palazzo Te, a Mantova. Stando a quanto comunicato dal sito QuiMediaset, l’appuntamento potrà contare sulla presenza di Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta. Alla regia Luigi Antonini. Al momento il trio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 23 novembre al concerto in Romania:

Now We Are Free

Grande amore

Opera

Who Wants to Live Forever

Memory

The Music of the Night

E lucevan le stelle / Amore dei mi vida

L’estasi dell’oro

Cinema Paradiso: Love Theme

Capolavoro

Torna a Surriento

Mattinata

Miserere

My Way

Hallelujah

Cavalleria rusticana

La donna è mobile

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

The Winner Takes It All

Eleanor Rigby

Amore Vida de mi Vida

Caruso

‘O sole mio

Il mondo

Nessun dorma