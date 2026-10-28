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Il Volo - Uno per tutti, cosa sapere sulla terza puntata

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Il 6 novembre Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble pubblicheranno il nuovo progetto discografico Our Christmas. A dicembre Il Volo sarà impegnato in un tour nei palazzetti con cinque appuntamenti live in programma a Milano, Firenze, Roma, Torino e infine Bologna

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Terzo appuntamento con Il Volo - Uno per tutti, il programma televisivo con protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Mercoledì 28 ottobre la splendida cornice offerta da Palazzo Te, a Mantova, ospiterà la nuova puntata. Annunciati numerosi ospiti.

Il Volo - Uno per tutti, cosa c’è da sapere sulla terza puntata

Gianluca Ginoble, affiancato da Katia Follesa, condurrà la terza e ultima puntata dello show Il Volo - Uno per tutti. Nel corso della serata, in onda il 28 ottobre, numerosi ospiti si alterneranno sul palco di Palazzo Te, a Mantova. Stando a quanto comunicato dal sito QuiMediaset, l’appuntamento potrà contare sulla presenza di Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta. Alla regia Luigi Antonini. Al momento il trio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 23 novembre al concerto in Romania:

  • Now We Are Free
  • Grande amore
  • Opera
  • Who Wants to Live Forever
  • Memory
  • The Music of the Night
  • E lucevan le stelle / Amore dei mi vida
  • L’estasi dell’oro
  • Cinema Paradiso: Love Theme
  • Capolavoro
  • Torna a Surriento
  • Mattinata
  • Miserere
  • My Way
  • Hallelujah
  • Cavalleria rusticana
  • La donna è mobile
  • Funiculì, funiculà
  • Libiamo ne’ lieti calici
  • The Winner Takes It All
  • Eleanor Rigby
  • Amore Vida de mi Vida
  • Caruso
  • ‘O sole mio
  • Il mondo
  • Nessun dorma

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Il 6 novembre Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (FOTO) pubblicheranno il nuovo progetto discografico Our Christmas. Questa la tracklist completa dell'album:

  1. Angels We Heard on High
  2. Amazing Grace
  3. Adeste Fideles
  4. Astro del ciel
  5. Ave Maria by F. Schubert
  6. Feliz Navidad
  7. O Holy Night
  8. Little Drummer Boy / Peace on Earth
  9. I’ll Be Home for Christmas
  10. 10. Ave Maria by C. Gounod
  11. It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas
  12. White Christmas

 

A dicembre Il Volo sarà impegnato in un tour nei palazzetti con cinque appuntamenti live in programma a Milano, Firenze, Roma, Torino e infine Bologna. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 7 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 12 dicembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 17 dicembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 19 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena
  • 20 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena

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