Il Volo - Uno per tutti, cosa sapere sulla terza puntata

Il 6 novembre Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble pubblicheranno il nuovo progetto discografico Our Christmas. A dicembre Il Volo sarà impegnato in un tour nei palazzetti con cinque appuntamenti live in programma a Milano, Firenze, Roma, Torino e infine Bologna
Terzo appuntamento con Il Volo - Uno per tutti, il programma televisivo con protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Mercoledì 28 ottobre la splendida cornice offerta da Palazzo Te, a Mantova, ospiterà la nuova puntata. Annunciati numerosi ospiti.
Il Volo - Uno per tutti, cosa c’è da sapere sulla terza puntata
Gianluca Ginoble, affiancato da Katia Follesa, condurrà la terza e ultima puntata dello show Il Volo - Uno per tutti. Nel corso della serata, in onda il 28 ottobre, numerosi ospiti si alterneranno sul palco di Palazzo Te, a Mantova. Stando a quanto comunicato dal sito QuiMediaset, l’appuntamento potrà contare sulla presenza di Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta. Alla regia Luigi Antonini. Al momento il trio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 23 novembre al concerto in Romania:
- Now We Are Free
- Grande amore
- Opera
- Who Wants to Live Forever
- Memory
- The Music of the Night
- E lucevan le stelle / Amore dei mi vida
- L’estasi dell’oro
- Cinema Paradiso: Love Theme
- Capolavoro
- Torna a Surriento
- Mattinata
- Miserere
- My Way
- Hallelujah
- Cavalleria rusticana
- La donna è mobile
- Funiculì, funiculà
- Libiamo ne’ lieti calici
- The Winner Takes It All
- Eleanor Rigby
- Amore Vida de mi Vida
- Caruso
- ‘O sole mio
- Il mondo
- Nessun dorma
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Il 6 novembre Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (FOTO) pubblicheranno il nuovo progetto discografico Our Christmas. Questa la tracklist completa dell'album:
- Angels We Heard on High
- Amazing Grace
- Adeste Fideles
- Astro del ciel
- Ave Maria by F. Schubert
- Feliz Navidad
- O Holy Night
- Little Drummer Boy / Peace on Earth
- I’ll Be Home for Christmas
- 10. Ave Maria by C. Gounod
- It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas
- White Christmas
A dicembre Il Volo sarà impegnato in un tour nei palazzetti con cinque appuntamenti live in programma a Milano, Firenze, Roma, Torino e infine Bologna. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 7 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum
- 12 dicembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 17 dicembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
- 19 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena
- 20 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena
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