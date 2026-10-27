Come comunicato da Paramount Australia & New Zealand, la duchessa di Sussex farà parte del cast di Junior MasterChef Australia. Meghan Markle ha commentato: “Quando mi hanno contattata per tornare a lavorare con questo gruppo di giovani talenti, ho accettato senza esitazione” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Paramount Australia & New Zealand ha annunciato la presenza di Meghan Markle come ospite speciale dell’edizione 2027 di Junior MasterChef Australia. La duchessa di Sussex ha commentato: “Adoro cucinare con i miei figli, quindi sarà molto divertente vedere cosa creeranno queste giovani stelle in cucina. Non vedo l'ora di scoprire cosa prepareranno!”.

Junior MasterChef Australia 2027, Meghan Markle nel cast Nel 2027 Poh Ling Yeow tornerà alla guida di Junior MasterChef Australia. Paramount Australia & New Zealand ha diffuso una nota annunciando la presenza della duchessa di Sussex nel ruolo di ospite speciale della nuova edizione del programma. Dopo essere apparsa come giudice ospite nel 2026, ora Megahn Markle ricoprirà un nuovo ruolo affiancando i giovani protagonisti alle prese con il mondo della cucina. Meghan Markle ha parlato del nuovo impegno lavorativo: "Ho trascorso momenti incredibili con tutta la squadra di MasterChef lo scorso aprile, quindi quando mi hanno contattata per tornare a lavorare con questo gruppo di giovani talenti, ho accettato senza esitazione”. In seguito, la duchessa di Sussex ha aggiunto: “Adoro cucinare con i miei figli, quindi sarà molto divertente vedere cosa creeranno queste giovani stelle in cucina. Non vedo l'ora di scoprire cosa prepareranno!". Approfondimento Meghan Markle, offerta e ritiro accordo per la serie tv The Gentlemen