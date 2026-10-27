MasterChef Junior Australia, Meghan Markle ospite speciale dell'edizione 2027Spettacolo
Come comunicato da Paramount Australia & New Zealand, la duchessa di Sussex farà parte del cast di Junior MasterChef Australia. Meghan Markle ha commentato: “Quando mi hanno contattata per tornare a lavorare con questo gruppo di giovani talenti, ho accettato senza esitazione”
Paramount Australia & New Zealand ha annunciato la presenza di Meghan Markle come ospite speciale dell’edizione 2027 di Junior MasterChef Australia. La duchessa di Sussex ha commentato: “Adoro cucinare con i miei figli, quindi sarà molto divertente vedere cosa creeranno queste giovani stelle in cucina. Non vedo l'ora di scoprire cosa prepareranno!”.
Junior MasterChef Australia 2027, Meghan Markle nel cast
Nel 2027 Poh Ling Yeow tornerà alla guida di Junior MasterChef Australia. Paramount Australia & New Zealand ha diffuso una nota annunciando la presenza della duchessa di Sussex nel ruolo di ospite speciale della nuova edizione del programma. Dopo essere apparsa come giudice ospite nel 2026, ora Megahn Markle ricoprirà un nuovo ruolo affiancando i giovani protagonisti alle prese con il mondo della cucina.
Meghan Markle ha parlato del nuovo impegno lavorativo: "Ho trascorso momenti incredibili con tutta la squadra di MasterChef lo scorso aprile, quindi quando mi hanno contattata per tornare a lavorare con questo gruppo di giovani talenti, ho accettato senza esitazione”. In seguito, la duchessa di Sussex ha aggiunto: “Adoro cucinare con i miei figli, quindi sarà molto divertente vedere cosa creeranno queste giovani stelle in cucina. Non vedo l'ora di scoprire cosa prepareranno!".
Approfondimento
Meghan Markle, offerta e ritiro accordo per la serie tv The Gentlemen
Poh Ling Yeow ha commentato la presenza di Meghan Markle (FOTO): “È stato molto piacevole girare con Meghan all'inizio di quest'anno, e ritrovarci sarà una vera gioia. Non vedo l'ora di conoscere i nostri piccoli avventurieri culinari: mi aspetto tante deliziose sorprese e anche un po' di marachelle”. Inoltre, la chef ha dichiarato: “Sono felicissima che Junior MasterChef torni sui nostri schermi. Spesso le persone mi chiedono il suo ritorno, quindi so che la notizia sarà accolta con grande entusiasmo”. Al momento nessuna informazione sull’esatta data della messa in onda di Junior MasterChef Australia 2027. Come riportato dall’Adnkronos, le riprese si svolgeranno presso il Melbourne Showgrounds.
Approfondimento
Meghan Markle, offerta e ritiro accordo per la serie tv The Gentlemen
©Getty
Meghan Markle, 42 anni di look iconici: ecco gli abiti più belli. FOTO
La duchessa di Sussex spegne oggi 42 candeline e li festeggia accanto al marito, il principe Harry e gli amici più stretti in un ristorante californiano a favore di telecamere, forse anche per smentire le voci di crisi tra i due. Meghan sfoggia un abito lungo a righe bianche e nere e si conferma una regina di stile. Nella gallery, alcuni dei suoi outfit più iconici