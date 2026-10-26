Sabato 25 ottobre Teo Teocoli è stato ospite del programma televisivo Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. L’attore e comico ha ripercorso gli ultimi mesi segnati dalla malattia usando ironia e sarcasmo: “Ho chiesto al dottore ‘Ma io sto male?’ E lui ‘No, sta malissimo’ e se ne è andato e io ho pensato ‘Sono morto’”.

teo teocoli a che tempo che fa: “sono in via di guarigione”

Fabio Fazio ha accolto Teo Teocoli nello studio di Che Tempo Che Fa. L’attore e comico è stato ospite dell’appuntamento del programma televisivo raccontando gli ultimi mesi difficili con la sua consueta ironia. Accolto da un grande applauso da parte del pubblico presente, Teo Teocoli, visibilmente emozionato, ha dichiarato: ”Sono in via di guarigione”.

L’attore ha proseguito: “Quest’estate sono stato a Ibiza, non è uno scherzo, sono stato a Ibiza tre mesi e mezzo, ma non sono mai uscito di casa e non ho visto il mare”. Teo Teocoli ha raccontato a Fabio Fazio (FOTO): “Ho chiesto al dottore ‘Ma io sto male?’ E lui ‘No, lei sta malissimo’ e se ne è andato e io ho pensato ‘Sono morto’. E la prova che io fossi morto è che mi son messo contro il muro e son rimasto appiccicato, cioè non mi staccavo, come un geco”. Infine, l’attore ha rivelato di essersi sottoposto a un’operazione senza mai scendere nei dettagli della malattia.