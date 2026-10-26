Che Tempo Che Fa, Teo Teocoli racconta la malattia: “Sono in via di guarigione”Spettacolo
Teo Teocoli è stato ospite del programma televisivo Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. L’attore e comico ha rivelato di essersi sottoposto a un’operazione senza mai scendere nei dettagli della malattia
Sabato 25 ottobre Teo Teocoli è stato ospite del programma televisivo Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio. L’attore e comico ha ripercorso gli ultimi mesi segnati dalla malattia usando ironia e sarcasmo: “Ho chiesto al dottore ‘Ma io sto male?’ E lui ‘No, sta malissimo’ e se ne è andato e io ho pensato ‘Sono morto’”.
teo teocoli a che tempo che fa: “sono in via di guarigione”
Fabio Fazio ha accolto Teo Teocoli nello studio di Che Tempo Che Fa. L’attore e comico è stato ospite dell’appuntamento del programma televisivo raccontando gli ultimi mesi difficili con la sua consueta ironia. Accolto da un grande applauso da parte del pubblico presente, Teo Teocoli, visibilmente emozionato, ha dichiarato: ”Sono in via di guarigione”.
L’attore ha proseguito: “Quest’estate sono stato a Ibiza, non è uno scherzo, sono stato a Ibiza tre mesi e mezzo, ma non sono mai uscito di casa e non ho visto il mare”. Teo Teocoli ha raccontato a Fabio Fazio (FOTO): “Ho chiesto al dottore ‘Ma io sto male?’ E lui ‘No, lei sta malissimo’ e se ne è andato e io ho pensato ‘Sono morto’. E la prova che io fossi morto è che mi son messo contro il muro e son rimasto appiccicato, cioè non mi staccavo, come un geco”. Infine, l’attore ha rivelato di essersi sottoposto a un’operazione senza mai scendere nei dettagli della malattia.
Approfondimento
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Teo Teocoli è tra i volti più popolari del mondo dello show business italiano. Nel corso degli anni il comico ha spaziato tra televisione, cinema, teatro e musica appassionado il pubblico con le sue celebri imitazioni di grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo: da Adriano Celentano a Cesare Maldini passando per Claudia Vinciguerra. Nel 2000 Fabio Fazio ha condotto il secondo Festival di Sanremo della sua carriera chiamando al proprio fianco Teo Teocoli, Luciano Pavarott e Inés Sastre. Vittoria per la Piccola Orchestra Avion Travel con il brano Sentimento. Tra i programmi televisivi di Teo Teocoli ricordiamo anche Mai dire Gol, Scherzi a parte, Striscia la notizia e Quelli che il calcio.
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I 60 anni di Fabio Fazio, la sua carriera dagli esordi a oggi
Autore e presentatore televisivo, nato a Savona il 30 novembre 1964, in oltre 40 anni di carriera ha rivoluzionato i generi e il linguaggio del piccolo schermo mescolando informazione, riflessione e intrattenimento. In onda dal 2003 con 'Che tempo che fa' - programma di interviste impreziosito dal granitico sodalizio con Luciana Littizzetto - esordì negli anni ’80, poi il successo di 'Quelli che il calcio', quattro edizioni di Sanremo e nel 2023 l’addio alla Rai