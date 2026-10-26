L’occasione è stata una conferenza stampa con altri piloti, alla vigilia della gara texana. A una domanda su cosa gli avesse dato gioia quest’anno, il sette volte campione del mondo ha citato per prima cosa i nipoti, poi è passato alla famiglia della compagna: “ I miei nipoti mi danno sempre tanta felicità, e anche i figli della mia ragazza: adoro passare del tempo con loro . Lei ne ha quattro, quindi posso giocare con questi bambini, e quest’anno gli ho regalato un cane ". Il riferimento è ad Halo, comparso più volte sui profili social di Kim. E ai bambini, North, Saint, Chicago e Psalm, nati dal matrimonio tra Kim Kardashian e il rapper Ye, l’ex Kanye West. Le dichiarazioni hanno colpito perché, finora, la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo. Anche la stessa Kardashian, intervistata dal Times, aveva preferito non parlarne: “Con tutto il rispetto, preferirei di no”.

Durante il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin , Lewis Hamilton ha rivelato di essere stato lui a portare in casa Kardashian Halo , il cucciolo di golden retriever comparso sui social nei mesi scorsi. Il pilota Ferrari ha anche definito Kim “la mia ragazza”. È una delle rare volte in cui ha parlato pubblicamente della relazione.

Halo, da Instagram al paddock

Il cucciolo non è una novità, per chi segue i due su Instagram. A fine luglio l’allevamento che l’ha cresciuto ha annunciato sui social la partenza di Halo verso Los Angeles, destinata proprio al pilota della Ferrari. Il 30 luglio l’imprenditrice ha pubblicato uno scatto in cui bacia la cagnolina durante una vacanza in riva a un lago, senza però spiegare da dove arrivasse. A settembre è stato Hamilton a condividere una foto di Halo, ormai cresciuto, con le zampe appoggiate a un cancelletto, accompagnata dalla didascalia “Un po’ di questo, un po’ di quello”. Secondo la stampa specializzata, il cuccio è seguito dalla stessa addestratrice che aveva lavorato con i cani del pilota, Kirstin McMillan.

Un gesto che racconta molto

Il regalo ha anche un significato personale per Hamilton, noto amante degli animali. Nel 2020 ha perso Coco, e nel settembre dell’anno scorso se n'è andato anche il bulldog Roscoe, morto dopo una polmonite e diventato negli anni una presenza fissa nel paddock. Halo non è un sostituto, dato che vive con la famiglia Kardashian, ma la scelta di un nuovo cane per i bambini dice molto del posto che il pilota occupa oggi in quella casa. Già a giugno una fonte vicina alla star aveva spiegato a People che Kim è molto selettiva quando si tratta di far conoscere qualcuno ai figli, e che l’aver incluso Hamilton è un segno di fiducia. Nelle foto dell’estate sono comparsi un selfie della coppia con Chicago e un’immagine dei due in tuta da corsa coordinata accanto a tre dei bambini. Lei, del resto, era già stata vista in tribuna a sostenerlo al Gran Premio di Monaco.