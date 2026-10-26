Asia Argento cancella i tatuaggi: "Un errore di gioventù"

L'attrice, 51 anni, sta affrontando il percorso di rimozione insieme al chirurgo plastico romano Gaspare Reina. “Solo con un amico così ce l’avrei fatta ad affrontare un passaggio così straziante", ha detto Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“È stato un errore di gioventù”. Asia Argento, 51 anni, ha deciso di eliminare i tatuaggi presenti sul suo corpo. “Mia madre me l’aveva detto, mio padre me l’aveva detto. Sto togliendo tutti i tatuaggi. Non avrei mai immaginato di cancellare a 51 anni una cosa che mi caratterizzava così fortemente”, ha spiegato su Instagram l’attrice, che sta affrontando il percorso di rimozione insieme al chirurgo plastico romano Gaspare Reina e che ha mostrato in un video le braccia fasciate e le mani ormai senza disegni. “Non voglio dire di non tatuarvi, ma pensateci bene”, ha detto l’attrice, che ha suggerito così di valutare con attenzione l’eventuale decisione sul tema. Ha poi ringraziato il medico: “Solo con un amico così ce l’avrei fatta ad affrontare un passaggio così straziante. Ottimi risultati, sei unico al mondo”.

UN PERCORSO COMPLESSO Asia Argento ha poi raccontato nel dettaglio il percorso di rimozione dei tatuaggi. Il chirurgo Gaspare Reina “sta facendo un’operazione incredibile con il mio corpo e la mia vita. Molto dolorosa anche psicologicamente. Pensavo che i tatuaggi fossero parte di me. Mentre ora...Abbiamo iniziato dalle mani che ormai non hanno più niente di colorato. E stiamo risalendo piano piano. Ormai andiamo avanti da anni”. Lo stesso dottore ha raccontato il lavoro svolto insieme alla paziente, della quale ha elogiato la perseveranza: “Asia è molto forte, anche perché ne ha in punti davvero pazzeschi”. Approfondimento La figlia di Asia Argento e Morgan vittima di furto e revenge porn