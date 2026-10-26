Asia Argento cancella i tatuaggi: "Un errore di gioventù, i miei me lo avevano detto"Spettacolo
L'attrice, 51 anni, sta affrontando il percorso di rimozione insieme al chirurgo plastico romano Gaspare Reina. “Solo con un amico così ce l’avrei fatta ad affrontare un passaggio così straziante", ha detto
“È stato un errore di gioventù”. Asia Argento, 51 anni, ha deciso di eliminare i tatuaggi presenti sul suo corpo. “Mia madre me l’aveva detto, mio padre me l’aveva detto. Sto togliendo tutti i tatuaggi. Non avrei mai immaginato di cancellare a 51 anni una cosa che mi caratterizzava così fortemente”, ha spiegato su Instagram l’attrice, che sta affrontando il percorso di rimozione insieme al chirurgo plastico romano Gaspare Reina e che ha mostrato in un video le braccia fasciate e le mani ormai senza disegni. “Non voglio dire di non tatuarvi, ma pensateci bene”, ha detto l’attrice, che ha suggerito così di valutare con attenzione l’eventuale decisione sul tema. Ha poi ringraziato il medico: “Solo con un amico così ce l’avrei fatta ad affrontare un passaggio così straziante. Ottimi risultati, sei unico al mondo”.
UN PERCORSO COMPLESSO
Asia Argento ha poi raccontato nel dettaglio il percorso di rimozione dei tatuaggi. Il chirurgo Gaspare Reina “sta facendo un’operazione incredibile con il mio corpo e la mia vita. Molto dolorosa anche psicologicamente. Pensavo che i tatuaggi fossero parte di me. Mentre ora...Abbiamo iniziato dalle mani che ormai non hanno più niente di colorato. E stiamo risalendo piano piano. Ormai andiamo avanti da anni”. Lo stesso dottore ha raccontato il lavoro svolto insieme alla paziente, della quale ha elogiato la perseveranza: “Asia è molto forte, anche perché ne ha in punti davvero pazzeschi”.
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I TATUAGGI DEI VIP
Asia Argento non è l’unico personaggio del mondo dello spettacolo che ha scelto di cancellare i tatuaggi fatti in gioventù. Nei mesi scorsi, anche Stefano De Martino, Ema Stokholma e Loris Karius hanno deciso di eliminare i tatuaggi più visibili. Tra loro, in particolare, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 ha tolto quelli dedicati all’ex moglie Bélen Rodriguez, mentre il marito di Diletta Leotta ha tolto i disegni sul collo. Sono tanti, invece, i vip che conservano sulla propria pelle i tatuaggi dedicati ai figli, primo fra tutti Fedez. Nel 2023, dopo aver affrontato il tumore, il rapper si era tatuato la schiena per rendere indelebile quel momento difficile. Il disegno, che parte dalle spalle e arriva fino al fondoschiena, raffigura un’araba fenice che stringe tra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai piccoli Leone e Vittoria, i due figli avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni, che gli avevano dato la forza di andare avanti durante quel periodo buio. Sono amanti dei tatuaggi anche la cantante Serena Brancale, che porta sul corpo una scritta, una greca e un disegno, la cantante Levante, che indossa sia il volto di una donna affiancato dalla scritta “Per aspera ad astra”, sia una tigre sull’avambraccio, e ancora la frase “Abbi cura di te” sul polso, e poi la cantante Elodie, che porta sul braccio una croce nera, la dj Peggy Gou, che ha disegnate diverse figure di varie dimensioni, la cantante Karol G, che sfoggia tra gli altri un cuore sul braccio, e l’imprenditrice e influencer Giulia De Lellis, che sul corpo porta variegati tatuaggi tra scritte, fiori e animali.
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Nata a Roma il 20 settembre 1975 e figlia del regista Dario Argento, ha vinto due David di Donatello per 'Perdiamoci di vista' (1994) e 'Compagna di viaggio' (1997) e un Nastro d'argento per 'Incompresa' (2014), film da lei diretto. Le migliori pellicole dell'attrice