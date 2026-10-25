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Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, la docu-serie in esclusiva su Sky e NOW

Spettacolo

Con la nuova docu-serie (in prima visione assoluta e in esclusiva da lunedì 26 ottobre alle 21:15 su Sky Crime e Sky Documentaries, e in streaming su NOW), il giornalista Marco Maisano rimette in fila indagini e ipotesi investigative, torna sui punti rimasti oscuri e ascolta chi quel caso lo ha vissuto da dentro

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Denise Pipitone ha solo quattro anni quando scompare a pochi metri da casa. Da allora, il caso ha attraversato ventidue anni di piste seguite e abbandonate, testimonianze cambiate, processi, archiviazioni e riaperture, senza mai arrivare a una verità giudiziaria. Con la nuova docu-serie Troviamo Denise: Storia di una bambina scomparsa, disponibile in prima visione assoluta e in esclusiva da lunedì 26 ottobre alle 21:15 su Sky Crime e Sky Documentaries, e in streaming su NOW, il giornalista Marco Maisano rimette in fila indagini e ipotesi investigative, torna sui punti rimasti oscuri e ascolta chi quel caso lo ha vissuto da dentro.

Ventidue anni dopo, la domanda è ancora la stessa: dov’è Denise?

La docu-serie include anche interviste inedite, tra cui una lunga conversazione con Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, e quella concessa da Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi, che torna a raccontare la propria versione dei fatti a ventidue anni dalla scomparsa di Denise. A guidare la rilettura delle indagini è la convinzione di Marco Maisano: “Ho voluto affrontare questo caso perché da sempre mi rifiuto di credere che nessuno abbia visto niente. Semplicemente non è possibile. Qualcuno sa”. Attraverso quattro episodi da 40 minuti, la serie ricostruisce cronologia, nodi irrisolti e scenari ipotizzati nel corso degli anni, offrendo uno sguardo approfondito su uno dei casi di cronaca più discussi e dolorosi degli ultimi decenni.

 

 

TROVIAMO DENISE – STORIA DI UNA BAMBINA SCOMPARSA (4x40) realizzato da OnePodcast Studios e Prodotto da Sky e Hearst, sarà disponibile dal 26 ottobre ogni lunedì a partire dalle 21.15 su Sky Crime e Sky Documentaries e in streaming su NOW.

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