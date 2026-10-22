Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia e da Tgcom24, a stroncarlo è stato un infarto . Da anni Antonio Boccuni era il bodyguard di Giuliano Sangiorgi: lo accompagnava fin dagli inizi della carriera del gruppo, quando la band salentina non aveva ancora conquistato il grande pubblico. Per questo il suo volto era ben noto anche ai fan, che lo vedevano costantemente accanto al cantante durante i concerti, negli eventi pubblici e negli appuntamenti ufficiali. La sua scomparsa arriva in un momento particolare per il gruppo. Martedì 20 ottobre Rai 2 ha trasmesso il live dei Negramaro all’Arena di Verona, Una storia ancora semplice , ultimo appuntamento prima della lunga pausa annunciata dalla band.

Chi era Antonio Boccuni

Nato a Taranto, Boccuni si era trasferito a Genova con la famiglia quando aveva circa 22 anni ed era rimasto legato al capoluogo ligure. Nel corso del tempo il suo rapporto con i Negramaro era andato ben oltre l’aspetto professionale. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo dal fisico imponente ma dal carattere mite e disponibile, sempre attento a far funzionare tutto al meglio dietro le quinte. Più che un semplice addetto alla sicurezza, era diventato un punto di riferimento per tutti i componenti della band e per lo staff che li segue nei tour. Proprio per la sua presenza discreta e affidabile, era conosciuto e stimato anche da molti altri artisti della scena musicale italiana.

Il ricordo dei Negramaro e di Giuliano Sangiorgi

Sui profili social ufficiali, i Negramaro hanno salutato Boccuni con un messaggio pieno di dolore: “Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi”. Il testo è accompagnato da due foto: una lo ritrae insieme a Sangiorgi durante un concerto, l’altra, in bianco e nero, lo mostra da solo. Anche il frontman ha voluto ricordarlo pubblicando un’immagine in cui viene portato sulle spalle dal suo storico bodyguard, uno scatto che racconta meglio di tante parole la complicità nata negli anni tra i due. In poche ore i post sono stati invasi da commenti di affetto e cordoglio. Tra i tanti messaggi sono arrivati anche quelli di artisti come Emma e Jovanotti, oltre a quelli di numerosi fan che lo ricordano per la gentilezza dimostrata durante i concerti.