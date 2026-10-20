Una storia ancora semplice, la scaletta dei concerti dei Negramaro

Introduzione
Martedì 20 ottobre Rai 2 trasmette in prima serata il concerto con cui i Negramaro hanno chiuso il tour Una storia ancora semplice, registrato il 20 settembre all’Arena di Verona. È stato l’ultimo live della band salentina prima di una lunga pausa: un viaggio attraverso oltre vent’anni di canzoni, dagli esordi fino ai brani più recenti
Quello che devi sapere
Il concerto in prima serata su Rai 2
Una storia ancora semplice va in onda alle 21.20 su Rai 2 martedì 20 ottobre (ma si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, dove resterà poi disponibile on demand). Lo speciale porta in tv circa due ore di musica, registrate durante il concerto dei Negramaro all'Arena di Verona. Il titolo richiama Una storia semplice, la raccolta del 2012 che riuniva i successi della prima parte della carriera dei Negramaro. Oggi quel titolo diventa il filo conduttore di una celebrazione che guarda insieme al passato e al futuro della band.
La fine di un lungo viaggio
La data veronese ha chiuso la tournée estiva del 2026, con cui il gruppo è tornato a suonare nei festival all’aperto dopo più di dieci anni. Per Giuliano Sangiorgi, però, quella sera ha segnato anche la fine di un ciclo molto più lungo, durato quasi tre anni, iniziato dopo i tre concerti tutti esauriti tenuti proprio all’Arena nel 2023. Presentando lo speciale, il frontman ha spiegato che lo spettacolo intreccia epoche diverse della carriera: “Nei nostri concerti ci sono presente, passato e futuro”. Ha aggiunto di sperare che il concerto arrivi non solo ai fan più fedeli, ma anche a chi ha incrociato le canzoni del gruppo in modo più occasionale. Il concerto ha avuto anche il sapore di un arrivederci: dopo Verona i Negramaro si fermeranno per un periodo. Dal palco Sangiorgi ha salutato il pubblico augurando a tutti “una buona estate per sempre”, nonostante fosse ormai metà settembre.
La band e gli ospiti
Per questa serata non sono stati annunciati ospiti. I protagonisti sono i sei musicisti che dal 2003 condividono il palco. Oltre alla voce di Giuliano Sangiorgi ci sono dunque le chitarre di Lele Spedicato, il basso di Ermanno Carlà, la batteria di Danilo Tasco, le tastiere di Andrea Mariano e l’elettronica di Andrea De Rocco. La scelta è coerente con lo spirito del progetto, pensato come una festa dedicata al legame tra la band e il suo pubblico. L’Arena ha trasformato molti brani in grandi cori collettivi, e non sono mancati neppure i momenti intimi da parte di Sangiorgi, in cui è rimasto quasi da solo con la voce e la chitarra.
Tra grandi classici e brani recenti
La scaletta mescola le canzoni degli ultimi anni con quelle che hanno fatto conoscere i Negramaro al grande pubblico. Tra le più recenti ci sono Luna piena, Contatto e Ricominciamo tutto, il brano presentato al Festival di Sanremo 2024 e contenuto nell’album Free Love, uscito a fine 2024. Non mancano però i titoli più amati: Estate, Solo 3 minuti, Nuvole e lenzuola, L’immenso e Meraviglioso, la cover di Domenico Modugno che la band ha reso un proprio cavallo di battaglia. Spazio anche a Mentre tutto scorre, il pezzo che nel 2005 fece scoprire il gruppo all’Ariston e lo lanciò verso il successo. Il concerto si apre con Una storia semplice e si chiude con Parlami d’amore, uno dei brani simbolo della band.
La scaletta del concerto
- Una storia semplice
- Luna piena
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Sing-hiozzo
- Ti è mai successo
- Medley acustico/elettrico: Sei / Attenta
- Solo 3 minuti
- Nuvole e lenzuola
- Cade la pioggia
- Estate
- L’immenso
- Via le mani dagli occhi
- Meraviglioso
- Marziani
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore