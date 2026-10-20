Una storia ancora semplice, la scaletta dei concerti dei Negramaro

La data veronese ha chiuso la tournée estiva del 2026, con cui il gruppo è tornato a suonare nei festival all’aperto dopo più di dieci anni. Per Giuliano Sangiorgi, però, quella sera ha segnato anche la fine di un ciclo molto più lungo, durato quasi tre anni, iniziato dopo i tre concerti tutti esauriti tenuti proprio all’Arena nel 2023. Presentando lo speciale, il frontman ha spiegato che lo spettacolo intreccia epoche diverse della carriera: “Nei nostri concerti ci sono presente, passato e futuro”. Ha aggiunto di sperare che il concerto arrivi non solo ai fan più fedeli, ma anche a chi ha incrociato le canzoni del gruppo in modo più occasionale. Il concerto ha avuto anche il sapore di un arrivederci: dopo Verona i Negramaro si fermeranno per un periodo. Dal palco Sangiorgi ha salutato il pubblico augurando a tutti “una buona estate per sempre”, nonostante fosse ormai metà settembre.