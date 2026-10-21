Christina Applegate ha ricevuto per errore diagnosi sclerosi multipla

L'attrice Christina Applegate ha raccontato di aver scoperto che la diagnosi di sclerosi multipla ricevuta nel 2021 potrebbe essere stata sbagliata. Nel corso di una puntata del podcast MeSsy, che conduce insieme all’attrice Jamie-Lynn Sigler, ha spiegato che un medico le ha comunicato di non avere la malattia. Una rivelazione difficile da accettare, soprattutto perché non coincide con un miglioramento delle sue condizioni. "Sono tornata al punto di partenza, non so che cosa mi stia succedendo", ha detto, raccontando la confusione e lo smarrimento provati dopo aver appreso la notizia.

nuovi accertamenti per capire le cause

L’attrice, 54 anni, ha sottolineato che i sintomi persistono e che, sotto alcuni aspetti, la situazione è persino peggiorata. La protagonista di Dead to Me aveva reso pubblica la diagnosi nel 2021, dopo aver iniziato ad avvertire problemi fisici, tra cui intorpidimento alle dita dei piedi e dolore alle gambe. Negli anni ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate, compresa la necessità di utilizzare una sedia a rotelle per raggiungere le visite mediche. Ora i medici dovranno individuare la causa dei sintomi e chiarire perché siano stati ricondotti alla sclerosi multipla. Applegate ha anche confessato di sentirsi in difficoltà nei confronti della comunità delle persone con questa patologia, con cui negli ultimi anni ha condiviso la propria esperienza e promosso iniziative di sensibilizzazione.