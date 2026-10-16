Sister Act, suore gratis al Teatro Nazionale di Milano

A Milano il velo da suora diventa un lasciapassare per il teatro. In occasione delle repliche di Sister Act Il Musical, tornato in scena al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, le religiose e chiunque scelga di presentarsi in abito da suora potranno assistere gratuitamente allo spettacolo. Per ottenere il biglietto omaggio è sufficiente recarsi direttamente alla biglietteria di via Giordano Rota 1 la sera della rappresentazione, senza possibilità di prenotazione online e fino a esaurimento dei posti disponibili. "Ci piaceva l’idea che anche in platea ci fossero sorelle", spiega Matteo Forte, direttore del teatro, sottolineando il desiderio di portare lo spirito del musical anche tra il pubblico.

La storia di Deloris tra musica, risate e sorellanza

Ispirato al film del 1992 con Whoopi Goldberg, Sister Act racconta la storia di Deloris Van Cartier, aspirante cantante costretta a nascondersi in un convento dopo aver assistito a un omicidio. Sotto le spoglie di Suor Maria Claretta, trasforma il coro delle consorelle in un gruppo capace di conquistare il pubblico, facendo della musica uno strumento di unione tra donne molto diverse. Il musical porta la firma di Alan Menken per le musiche e Glenn Slater per i testi, con libretto di Cheri e Bill Steinkellner e dialoghi aggiuntivi di Douglas Carter Beane. La produzione italiana è della Compagnia della Rancia, con la regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. Lo spettacolo è in programma fino al 17 gennaio 2027, con repliche dal mercoledì alla domenica.