Dal 27 al 31 luglio 2026, il Piazzale Stenditoio di Castellammare del Golfo ospita la prima edizione del CFSF – Film & Series Festival. Tra i nuovi ospiti figurano Iva Zanicchi, Anna Falchi, Francesco Bozzi, Paride Benassai, Annandrea Vitrano e Victor Van Vugt. Cinque serate uniranno cinema, serie, musica, formazione e territorio, con uno speciale appuntamento Stracult, spazio alle nuove generazioni e contenuti in realtà virtuale. In autunno sono previsti gli Industry Days per gli operatori del settore audiovisivo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il cinema ha sempre amato la Sicilia, ma non sempre si è ricordato di restituirle lo sguardo. Il CFSF nasce anche per provare a rovesciare la prospettiva: non più soltanto un’isola scelta come scenografia naturale, ma un luogo nel quale far incontrare autori, interpreti, professionisti, nuovi linguaggi e pubblico. Dal 27 al 31 luglio 2026, il Piazzale Stenditoio di Castellammare del Golfo ospiterà la prima edizione del CFSF – Film & Series Festival di Castellammare del Golfo, progetto dedicato al cinema, alla serialità televisiva, alla musica, alla formazione e alla valorizzazione del territorio siciliano. Cinque serate aperte al pubblico con ospiti italiani e internazionali, uno speciale appuntamento legato a Stracult, incontri con le nuove generazioni del cinema e dello spettacolo, performance artistiche e un progetto in realtà virtuale dedicato ai luoghi dell’isola. Tra i nuovi nomi annunciati figurano Iva Zanicchi, Anna Falchi, Francesco Bozzi, Paride Benassai, Annandrea Vitrano de I Soldi Spicci, Alessandro Bencivenga, Irene Cocco e Giacomo Scarpelli. A loro si aggiungono Victor Van Vugt, Genc Përmeti, Michał Kotański, Radosław Śmigulski, Taghera Suiorbek e Fatmir Mura.

CFSF 2026, la prima edizione a Castellammare del Golfo Il CFSF nasce con l’obiettivo di mettere in comunicazione linguaggi che ormai convivono sugli stessi schermi, ma non sempre all’interno dei medesimi festival: cinema, serie televisive, musica, formazione professionale e innovazione audiovisiva. La manifestazione è prodotta da Vinians Production Srl, società fondata da Vittoria Mazzoni, Annamaria Alaimo e Nicolò Ernesto Alaimo, con la direzione artistica di Annamaria Alaimo e Antonio Enea. Il progetto è sostenuto dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, e dall’assessore alla Cultura, allo Sport, al Turismo e alle Politiche giovanili Giovanni D’Aguanno. Tra i partner istituzionali e professionali indicati dagli organizzatori figurano ANAC, ANEC e PRAP. L’intenzione dichiarata è costruire un appuntamento capace di proseguire oltre la dimensione estiva, alternando spettacolo, formazione, attività professionali e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e umano della Sicilia. D’altronde, un festival che desidera durare non può limitarsi a stendere un tappeto rosso sulla sabbia e sperare che resista alla prima mareggiata.

Iva Zanicchi e Anna Falchi tra i nuovi ospiti I nomi più immediatamente riconoscibili del nuovo annuncio sono quelli di Iva Zanicchi e Anna Falchi, protagoniste di stagioni e linguaggi differenti dello spettacolo italiano. La loro presenza allarga il raggio d’azione di una manifestazione che non intende separare rigidamente cinema, televisione, musica e cultura popolare. Il CFSF punta piuttosto a osservare il modo in cui questi mondi si incontrano, si contaminano e contribuiscono alla costruzione di personaggi e immaginari condivisi. Nel nuovo gruppo di ospiti compaiono anche lo sceneggiatore Francesco Bozzi, l’attore Paride Benassai, il regista e sceneggiatore Alessandro Bencivenga, Irene Cocco e Giacomo Scarpelli. È annunciata inoltre Annandrea Vitrano, componente del duo comico siciliano I Soldi Spicci. I dettagli relativi agli incontri e agli abbinamenti tra gli ospiti saranno comunicati con il programma definitivo.

Da Donatella Finocchiaro a Giusy Buscemi: gli ospiti già annunciati I nuovi ingressi si aggiungono a un primo gruppo particolarmente ampio di protagonisti del cinema, della televisione e della cultura italiana. Tra gli ospiti già annunciati figurano Donatella Finocchiaro, Sergio Friscia, Daniele Ciprì, Rossella Leone, Martina Scrinzi, Gianni Chiffi, Paolo Licata, Giusy Buscemi, Heidrun Schleef e Ludovico Di Martino. Sono inoltre attesi Michele Enrico Montesano, Giovanna Sannino, Greta Ragusa, Paolo Briguglia, Vincenzo Ficarra, Massimo Bonetti, Rosario Terranova, Aurelio Grimaldi, Tony Sperandeo ed Eva Henger. Un insieme volutamente eterogeneo, nel quale convivono registi, sceneggiatori, interpreti legati al cinema popolare, volti della serialità contemporanea e autori di generazioni differenti. La prima edizione sembra così preferire la mescolanza alla costruzione di un recinto: il cinema d’autore potrà sedersi accanto alla commedia, la memoria dialogare con i linguaggi digitali e la televisione smettere, almeno per qualche sera, di essere considerata la parente invitata soltanto dopo cena.

Una serata speciale dedicata a Stracult Tra gli appuntamenti più attesi della Summer Section figura una speciale serata Stracult, moderata dal giornalista di Sky Alessio Viola. Tra i protagonisti annunciati c’è Francesco Scimemi, insieme ad altri ospiti legati al cinema di culto, alla commedia e alla cultura popolare italiana. La serata sarà dedicata a quell’immaginario costruito da generi, caratteristi, battute e film che talvolta hanno trovato il proprio pubblico molti anni dopo l’uscita nelle sale. È un territorio nel quale le gerarchie tradizionali diventano improvvisamente fragili. Un’opera ignorata dalla critica può trasformarsi in un rito collettivo, una battuta secondaria sopravvivere al film che la conteneva e un personaggio apparso per pochi minuti conquistare una vita molto più lunga di quella del protagonista. Il culto, in fondo, comincia spesso dove termina il buon gusto ufficiale. E qualche volta ha una memoria migliore.