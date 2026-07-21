Lauren Tom, star di Friends: "Mia figlia Ellie lotta contro il cancro"

L'attrice, nota per il ruolo di Julie in Friends, ha condiviso sui social la difficile battaglia della figlia Ellie, 25 anni, colpita da un osteosarcoma. Nel messaggio ha ringraziato il personale sanitario che segue la giovane e ha chiesto ai fan vicinanza e sostegno in un momento particolarmente delicato per tutta la famiglia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lauren Tom, attrice nota per il ruolo di Julie nella sitcom Friends e voce di numerosi personaggi in serie animate di successo come Futurama e King of the Hill, ha raccontato sui social la battaglia della figlia Ellie contro un osteosarcoma, una rara forma di tumore che colpisce le ossa. La giovane, che ha 25 anni, è attualmente sottoposta alle cure dei medici e può contare sul sostegno costante della sua famiglia.

L'annuncio sui social: “Siamo al suo fianco” La notizia è stata resa pubblica attraverso un post pubblicato su Instagram e accompagnato da alcune fotografie della ragazza. Nel messaggio, Lauren Tom ha descritto la figlia come una persona forte, sensibile e coraggiosa, sottolineando come tutti i familiari siano uniti nel sostenerla durante il percorso terapeutico. L'attrice ha scelto di condividere il momento difficile vissuto dalla famiglia anche per sensibilizzare il pubblico e per ricevere vicinanza da parte di amici, colleghi e fan che da anni seguono la sua carriera.