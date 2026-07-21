Lauren Tom, star di Friends: "Mia figlia Ellie lotta contro il cancro"

L'attrice, nota per il ruolo di Julie in Friends, ha condiviso sui social la difficile battaglia della figlia Ellie, 25 anni, colpita da un osteosarcoma. Nel messaggio ha ringraziato il personale sanitario che segue la giovane e ha chiesto ai fan vicinanza e sostegno in un momento particolarmente delicato per tutta la famiglia
Lauren Tom, attrice nota per il ruolo di Julie nella sitcom Friends e voce di numerosi personaggi in serie animate di successo come Futurama e King of the Hill, ha raccontato sui social la battaglia della figlia Ellie contro un osteosarcoma, una rara forma di tumore che colpisce le ossa. La giovane, che ha 25 anni, è attualmente sottoposta alle cure dei medici e può contare sul sostegno costante della sua famiglia.
L'annuncio sui social: “Siamo al suo fianco”
La notizia è stata resa pubblica attraverso un post pubblicato su Instagram e accompagnato da alcune fotografie della ragazza. Nel messaggio, Lauren Tom ha descritto la figlia come una persona forte, sensibile e coraggiosa, sottolineando come tutti i familiari siano uniti nel sostenerla durante il percorso terapeutico.
L'attrice ha scelto di condividere il momento difficile vissuto dalla famiglia anche per sensibilizzare il pubblico e per ricevere vicinanza da parte di amici, colleghi e fan che da anni seguono la sua carriera.
Il ringraziamento al personale sanitario e il ringraziamento ai fan
Nel suo messaggio, Lauren ha espresso gratitudine nei confronti dei professionisti del Cedars-Sinai Medical Center, la struttura che sta seguendo Ellie durante le cure. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli infermieri, ai medici specialisti e a tutto il personale coinvolto nell'assistenza della giovane.
Nel post, l'attrice ha ricordato anche una celebre riflessione di Fred Rogers, volto storico della televisione statunitense, invitando a “cercare chi aiuta” nei momenti più difficili. Un riferimento che ha voluto mettere in evidenza il valore del supporto umano e professionale ricevuto in questo periodo. Nella parte conclusiva del suo messaggio, Lauren Tom ha chiesto ai suoi follower di tenere Ellie nei propri pensieri e nelle proprie preghiere. L'attrice ha invitato chi lo desidera a inviare parole di incoraggiamento alla figlia, nella speranza che l'affetto della comunità possa rappresentare un ulteriore sostegno durante il percorso di cura.
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