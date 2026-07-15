Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dolce & Gabbana a Taormina, da J-Lo a Theo James i vip alla sfilata di Alta Moda. FOTO

Spettacolo fotogallery
11 foto
Credits: Dolce&Gabbana. Foto: Antonio De Masi

Taormina si trasforma nella vetrina mondiale dell’eleganza con gli eventi della Maison dedicati all’Alta Moda, all’Alta Sartoria e all’Alta Gioielleria. Le collezioni incontrano alcuni dei luoghi più iconici della Sicilia, fondendo opulenza, maestria artigianale e suggestioni legate all’identità dell’isola. Ad animare il ricco parterre internazionale sono star come Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Theo James, Michele Morrone e tanti altri. Scopriamo la parata di stelle targata Sicilia.

A cura di Camilla Sernagiotto

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Dolce & Gabbana, la sfilata di Alta Moda a Taormina. FOTO

Spettacolo

Nel giardino botanico Radicepura di Giarre, con l’Etna sullo sfondo, Dolce&Gabbana presenta...

14 foto

Mamma ho preso il morbillo, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, martedì 14 luglio, il film del 1997, sequel indiretto e ultima uscita...

7 foto

Matthew Fox compie 60 anni, i suoi ruoli più famosi al cinema e in tv

Approfondimenti

Nato ad Abington in Pennsylvania il 14 luglio 1966, è noto soprattutto per aver interpretato il...

15 foto

Addio a Sam Neill, i film dell'attore di Jurassic Park. FOTO

Cinema

Sir Nigel John Dermot Neill, conosciuto artisticamente come Sam Neill,si è spento nelle scorse...

15 foto

Partita del Cuore 2026, i cantanti e i politici in campo stasera

Spettacolo

Lunedì 13 luglio va in onda su Rai 1 la 35esima edizione della Partita del Cuore. Location del...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Bruno Mars a San Siro, lo show è servito: The Romantic Tour è tutto

    Valentina Clemente

    Sfera Ebbasta, sold out Roma e Milano nel 2027. Annunciati nuovi show

    Musica

    Sfera Ebbasta è attualmente impegnato con il tour estivo. Giovedì 16 luglio il trapper riprenderà...

    In Italia si può vedere L'Odissea di Christopher Nolan in IMAX 70mm?

    Cinema

    Uscirà nei cinema il 16 luglio 2026. In Italia, tuttavia, non ci sono cinema IMAX 70mm. La...