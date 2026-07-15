7/11 Credits: Dolce&Gabbana. Foto: Antonio De Masi

Ruth Kearney e Theo James arrivano insieme alla sfilata di Alta Sartoria Dolce & Gabbana ospitata nello straordinario scenario archeologico di Taormina. Entrambi attori, sono sposati dal 2018: Kearney è conosciuta per serie come Primeval e Flaked, mentre James ha raggiunto il successo internazionale con la saga Divergent, The White Lotus e The Gentlemen. Lei indossa un abito nero di pizzo e trasparenze, mentre lui sceglie un completo scuro dalla linea rilassata.