Dolce & Gabbana a Taormina, da J-Lo a Theo James i vip alla sfilata di Alta Moda. FOTO
Taormina si trasforma nella vetrina mondiale dell’eleganza con gli eventi della Maison dedicati all’Alta Moda, all’Alta Sartoria e all’Alta Gioielleria. Le collezioni incontrano alcuni dei luoghi più iconici della Sicilia, fondendo opulenza, maestria artigianale e suggestioni legate all’identità dell’isola. Ad animare il ricco parterre internazionale sono star come Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Theo James, Michele Morrone e tanti altri. Scopriamo la parata di stelle targata Sicilia.
A cura di Camilla Sernagiotto