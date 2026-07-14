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Spettacolo

Perché il mercato musicale cinese è impenetrabile per gli artisti stranieri

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

L'illusione del miliardo di ascoltatori e i tassi di crescita di oltre il 20% nascondono invece insidie e mille ostacoli. Il quarto mercato musicale al mondo resta un labirinto di micro-mercati, barriere burocratiche e ricavi minimi per chi viene dall’Occidente. Vi raccontiamo la grande muraglia del pop

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