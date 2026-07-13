L’Accademia Nazionale di Danza rende omaggio al Maestro Zarko Prebil

Una serata di emozione e celebrazione in ricordo del grande maestro nel decimo anniversario dalla sua scomparsa. L’evento, fortemente voluto dalla Direttrice Annamaria Galeotti, si terrà il prossimo 16 luglio presso il Teatro Grande dell’AND. Tra gli ospiti Vladimir Vasiliev, Petra Conti, Raffaele Paganini, Salvatore Capozzi, Laura Comi, Mario Marozzi, Arianne Latifa Gonzalez, Vittorio Galloro, Anna Paola Pace, Elisabetta Cello, Mariangela Olmeda. A moderare la serata sarà la giornalista Sara Zuccari

Sarà una serata di grande emozione, memoria e celebrazione quella che si terrà il prossimo 16 luglio presso il Teatro Grande dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dedicata al ricordo del Maestro Zarko Prebil, figura straordinaria della danza internazionale, nel decimo anniversario della sua scomparsa.

L’evento, fortemente voluto dall’Accademia Nazionale di Danza e dalla Direttrice Annamaria Galeotti, riunirà alcuni tra i più importanti nomi del panorama coreutico italiano e internazionale per rendere omaggio a un artista e grande maestro che ha lasciato un segno profondo nel mondo della danza e nella formazione di intere generazioni di danzatori.

Le parole della direttrice Annamaria Galeotti

«Sono felice e onorata di presentare questa serata dedicata alla memoria del Maestro Zarko Prebil, figura fondamentale per la danza italiana e internazionale e punto di riferimento per generazioni di artisti. Per oltre trent’anni legato all’Accademia Nazionale di Danza, ha trasmesso con passione il valore della tradizione coreutica, formando danzatori, maestri e professionisti. Con questo omaggio desideriamo ricordare non solo il grande maestro e professionista, ma anche l’uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Accademia e nel cuore di chi ha condiviso con lui un percorso artistico e umano. Attraverso testimonianze, filmati, fotografie e documenti storici, ripercorreremo la sua straordinaria eredità. Desidero infine ringraziare sinceramente tutti coloro che, con generosità, impegno e professionalità, hanno contribuito alla realizzazione di questa serata», dichiara Annamaria Galeotti.

La serata

A moderare la serata sarà la giornalista, direttore del Giornale della Danza e critico per il Settimanale L’Espresso Sara Zuccari, che accompagnerà il pubblico attraverso i momenti più significativi dell’evento.

Nel corso della serata saranno presenti ospiti d’eccezione: Vladimir Vasiliev, Petra Conti, Raffaele Paganini, Salvatore Capozzi, Laura Comi, Mario Marozzi, Arianne Latifa Gonzalez, Vittorio Galloro, Anna Paola Pace, Elisabetta Cello, Mariangela Olmeda e altre personalità.

Il pubblico assisterà a un percorso intenso e coinvolgente attraverso la vita artistica e umana del Maestro Prebil, grazie alla proiezione di filmati storici e documenti rari, testimonianze esclusive e momenti di racconto dedicati alla sua eredità culturale e professionale.

Le performance

Non mancheranno le performance di danza, elemento centrale della serata, che vedranno protagonisti artisti e interpreti legati al Maestro e alla sua visione della danza. Tra i momenti più attesi, l’esibizione delle due stelle del balletto Arianne Latifa Gonzalez e Vittorio Galloro, che offriranno al pubblico un momento coreografico di grande intensità e significato, concepito come tributo speciale alla memoria di Zarko Prebil. I giovani allievi dell’Accademia Nazionale di Danza eseguiranno per l’occasione “La Danza degli Amorini” sempre tratta dal balletto Don Chisciotte nella versione del Maestro Prebil.

L’iniziativa si propone non solo come commemorazione, ma anche come occasione per celebrare il valore della danza come linguaggio universale, capace di custodire memoria, trasmettere emozioni e mantenere vivo il patrimonio artistico lasciato dal grande Maestro Zarko Prebil. Una serata unica, dedicata all’arte, alla memoria e all’eredità di un protagonista indimenticabile della danza che ha trascorso tanti anni della sua vita proprio all’Accademia Nazionale di Danza.