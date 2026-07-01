Dal 1° al 5 luglio torna il Between Music&Arts Festival, rassegna diffusa che trasforma la Villa Romana del Casale, il Museo di Aidone e altri luoghi simbolo della Sicilia centrale in palcoscenici per musica, danza, cinema, arti visive e performance. Ospiti Danilo Rea, Luciano Biondini, Peppe Servillo, Javier Girotto e Ziad Trabelsi. Al centro dell'edizione 2026 il tema "Confini-Insieme", con uno sguardo rivolto al Mediterraneo, ai giovani e al dialogo interculturale

Promosso dall'Ente Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale insieme ai Comuni coinvolti, il Festival conferma la propria vocazione internazionale grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e numerose istituzioni culturali e scientifiche. Ideato da Roberto Grossi e organizzato da Globart Associazione culturale ETS e Saint Louis College of Music, il progetto punta a restituire al Mediterraneo il suo ruolo storico di crocevia di civiltà, utilizzando l'arte come linguaggio universale capace di superare confini geografici, sociali e culturali.

Dal 1° al 5 luglio la Sicilia centrale torna a farsi laboratorio internazionale di cultura con il Between Music&Arts Festival 2026 , manifestazione che per la sua quinta edizione trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio in spazi di incontro tra musica, arti visive, cinema, danza e riflessione civile. Cuore della rassegna saranno la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, il Museo Archeologico di Aidone, l'area archeologica di Sofiana e l'ex convento di Sant'Anna, in un dialogo continuo tra patrimonio storico e contemporaneità.

Le parole chiave dell'edizione 2026 sono "Confini-Insieme" . Un invito a considerare i confini non come barriere ma come orizzonti da attraversare, trasformando la diversità in occasione di conoscenza reciproca. Una visione che attraversa l'intero programma e trova espressione nei progetti dedicati ai giovani, all'inclusione e al dialogo interculturale, come la collaborazione con l'Orchestra MusicaInsieme a Librino, formata da bambini delle periferie catanesi e da ragazzi sordomuti, che si esibiranno insieme alla cantautrice Francesca Feci.

Il Campus creativo per i giovani artisti del Mediterraneo

Fulcro del Festival sarà ancora una volta il Campus internazionale di produzione artistica, che riunirà giovani musicisti, filmmaker e creativi provenienti dall'area mediterranea e da diversi Paesi europei. I partecipanti vivranno e lavoreranno insieme per una settimana, realizzando brani originali e cortometraggi ispirati ai luoghi e ai temi della manifestazione. Tra le novità figura la collaborazione con la Summer School ArchLabs, progetto internazionale di scavi archeologici che coinvolge cinquanta giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo.

L'inaugurazione alla Villa Romana del Casale

L'apertura del Festival, il 1° luglio alla Villa Romana del Casale, prevede l'inaugurazione della mostra "Odisseo in Alto Mare" di Barbara Luisi, curata da Ludovica Rossi Purini, seguita dalla performance "Penelope, Parla Tu!" con la danzatrice Giulia Tonelli e la stessa Barbara Luisi al violino. A chiudere la serata sarà il concerto "La Grande Musica Italiana Oltre i Confini" con Danilo Rea e Luciano Biondini, omaggio ai grandi autori della canzone italiana da Paolo Conte a Lucio Battisti, da Luigi Tenco a Ennio Morricone.