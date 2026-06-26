Amadeus lascia la Nove, raggiunto accordo con Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che li legava per altre due stagioni. Il conduttore, arrivato nel 2024, aveva lavorato su programmi in prime time e access prime time sul Nove. Dichiarazioni di stima reciproca tra le parti

Il percorso era iniziato nel 2024. Amadeus era stato impegnato nella realizzazione di diversi programmi trasmessi sul Nove, in prime time e nella fascia dell’access prime time.

Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno comunicato la risoluzione consensuale del contratto che li legava per altre due stagioni televisive. L’intesa chiude il rapporto tra la media company internazionale e il conduttore.

Le dichiarazioni

Warner Bros. Discovery ha ringraziato il conduttore per il lavoro svolto e per la collaborazione.

“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalita’”, dichiara Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”.

“ Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha dichiarato Amadeus.