Amadeus lascia la Nove, raggiunto accordo con Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che li legava per altre due stagioni. Il conduttore, arrivato nel 2024, aveva lavorato su programmi in prime time e access prime time sul Nove. Dichiarazioni di stima reciproca tra le parti
Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno comunicato la risoluzione consensuale del contratto che li legava per altre due stagioni televisive. L’intesa chiude il rapporto tra la media company internazionale e il conduttore.
Il percorso era iniziato nel 2024. Amadeus era stato impegnato nella realizzazione di diversi programmi trasmessi sul Nove, in prime time e nella fascia dell’access prime time.
Le dichiarazioni
Warner Bros. Discovery ha ringraziato il conduttore per il lavoro svolto e per la collaborazione.
“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalita’”, dichiara Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”.
“ Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha dichiarato Amadeus.