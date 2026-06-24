Susy Fuccillo parla per la prima volta della morte del marito: "Colpa dell'ulcera gastricaSpettacolo
A oltre sei mesi dalla scomparsa improvvisa del marito Salvatore Raciti, l'ex ballerina di Amici torna sui social con un video in lacrime e svela per la prima volta la causa del decesso
Poco prima dello scorso Natale, l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ha annunciato la morte improvvisa del marito. Salvatore Raciti è scomparso improvvisamente nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2025, a soli 41 anni, mentre era nel giardino di casa intento ad allestire le decorazioni natalizie.
Il silenzio e il ritorno sui social
Da quel momento, Susy Fuccillo aveva scelto un silenzio necessario, nel rispetto della sua famiglia e del suo dolore. Dopo mesi di assenza dai social, l'ex allieva di Amici ha deciso di riprendere la parola con un video pubblicato su Instagram, visibilmente commossa, per ringraziare la community che le è rimasta vicina e per raccontare, finalmente, quello che è successo davvero.
"È il momento più buio della mia vita e non mi va di far sembrare che sia tutto normale, perché non lo è. E va bene così", ha esordito Fuccillo, che nel video non trattiene le lacrime. Ha poi descritto la fatica quotidiana di affrontare una perdita così devastante: "Quando vivi un trauma così grande, uno shock, una perdita così improvvisa, così bruscamente, è difficile. Il percorso è lungo e ogni giorno sto cercando di fare del mio meglio per vivere questa nuova vita senza mio marito".
La causa del decesso
La parte più attesa e più dolorosa del video è quella in cui Susy svela la causa della morte, facendo chiarezza sulle voci e le ipotesi circolate nei mesi precedenti. "In questi mesi mi sono fatta carico di responsabilità disumane, sia a livello emotivo che a livello fisico. E oggi è arrivato anche il momento di raccontarvi la verità su questa tragedia. Mio marito è morto di ulcera gastrica".
Una causa di morte diversa da quella che molti immaginavano: non un infarto, come si era ipotizzato.
Il dolore più grande, confessa Susy, è non riuscire a parlare di lui al passato: "Io di mio marito sono innamoratissima e non mi va di parlare al passato perché all'amore non c'è mai fine". E ancora: "Ultimamente quando mi guardo non mi riconosco, non vedo più la Susi di una volta. Faccio veramente fatica ad accettare questa cosa, perché una parte di me è morta quella sera insieme a mio marito".
Susy aveva sposato Salvatore Raciti nel 2015. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Cristiana nel 2018, Giordana nel 2020 e Costanza nel 2024. Sono proprio le bambine il motore che la spinge avanti: "Non voglio mollare e non posso mollare. Non me lo posso permettere perché ho una grande responsabilità".
Sul lutto, Susy offre una riflessione lucida e universale: "Il vero lutto non lo senti subito, ma con i mesi che passano. All'inizio non realizzi cosa ti è successo, ma poi concretizzi che davvero non rivedrai più una persona. Lì inizia il vero confronto con il dolore. Ci sono giorni in cui penso di stare bene, altri in cui crollo, ma il dolore va attraversato, non si può scappare".