Poco prima dello scorso Natale, l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ha annunciato la morte improvvisa del marito. Salvatore Raciti è scomparso improvvisamente nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2025, a soli 41 anni, mentre era nel giardino di casa intento ad allestire le decorazioni natalizie.

Il silenzio e il ritorno sui social

Da quel momento, Susy Fuccillo aveva scelto un silenzio necessario, nel rispetto della sua famiglia e del suo dolore. Dopo mesi di assenza dai social, l'ex allieva di Amici ha deciso di riprendere la parola con un video pubblicato su Instagram, visibilmente commossa, per ringraziare la community che le è rimasta vicina e per raccontare, finalmente, quello che è successo davvero.

"È il momento più buio della mia vita e non mi va di far sembrare che sia tutto normale, perché non lo è. E va bene così", ha esordito Fuccillo, che nel video non trattiene le lacrime. Ha poi descritto la fatica quotidiana di affrontare una perdita così devastante: "Quando vivi un trauma così grande, uno shock, una perdita così improvvisa, così bruscamente, è difficile. Il percorso è lungo e ogni giorno sto cercando di fare del mio meglio per vivere questa nuova vita senza mio marito".