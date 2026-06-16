Ambra Angiolini, bacio e gli auguri al fidanzato Pico Cibelli

Ambra Angiolini ha scelto i social per dedicare un messaggio speciale al compagno Pico Cibelli nel giorno del suo 49° compleanno. Nelle storie pubblicate su Instagram ha condiviso una raccolta di immagini che li ritraggono insieme, tra momenti di coppia e occasioni trascorse con gli amici, accompagnando gli scatti con una semplice dedica: "Auguri amore mio". L'attrice, oggi residente a Brescia e diventata uno dei volti più apprezzati del cinema e della televisione italiana, ha così celebrato pubblicamente il manager musicale.

Una dedica speciale

Dal dicembre 2022 Cibelli guida Warner Music Italy come presidente e amministratore delegato ed è stato inserito nella classifica "Global Power Players 2026" di Billboard, che premia le figure più influenti del settore musicale internazionale. Durante la sua gestione l'etichetta ha conquistato importanti successi al Festival di Sanremo, mentre anche Francesco Renga, ex compagno di Ambra e padre dei loro figli Jolanda e Leonardo, è entrato nel roster della società. Padre di Peter e Alice, nati dal matrimonio con Gaia Diodo, Cibelli vive una relazione sempre più solida con Angiolini: dopo averla resa pubblica all'inizio del 2025, i due si sono mostrati spesso insieme in eventi mondani e momenti di svago con familiari e amici. In occasione del compleanno dell'attrice, lui le aveva scritto sui social: "Sei la mia birthday girl preferita ogni giorno, mi sento davvero un uomo fortunato", ricevendo come risposta: "Io sono fortunata molto più di te", accompagnata da un cuore.