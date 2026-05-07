Paolo Calabresi: "Faccio l'attore grazie a una delusione d'amore"

È Biascica ma anche quello che si è ispirato al grande teatro di Giorgio Strehler, da cui sostiene di aver "imparato il mestiere". Ha capito di voler diventare un attore dopo aver visto proprio uno dei suoi spettacoli a Parigi, tra l'altro capitandoci per caso insieme a una sconosciuta. L'attore romano si racconta con la stessa naturalezza con cui passa dalle barzellette alla commozione. L'intervista a Stories su Insider