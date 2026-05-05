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Spettacolo

John + Paul: ritratto della "storia d’amore" che ha cambiato la musica

Michele Boroni
Paul McCartney (con un basso violino Hofner 500/1) e John Lennon (con una chitarra acustica Gibson J-160E) del gruppo rock e pop inglese The Beatles si esibiscono sul palco del programma musicale televisivo della American Broadcasting Company (ABC) «Shindig!» presso i Granville Studios a Fulham, Londra, il 3 ottobre 1964

Il saggio di Ian Leslie - appena uscito in Italia - esplora il legame profondo, il trauma condiviso e la chimica irripetibile tra Lennon e McCartney attraverso 43 canzoni, demolendo cliché e luoghi comuni legati ai Beatles

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