Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Easy Listening: il ritorno dell’eleganza nel pop contemporaneo

Michele Boroni
Tom Misch si esibisce insieme a Loyle Carner sul palco East durante l'All Points East Festival 2024 al Victoria Park il 17 agosto 2024 a Londra, in Inghilterra.

Non chiamatela più musica da ascensore: da Tom Misch allo yacht rock dei Young Gun Silver Fox, ecco come una nuova generazione di musicisti virtuosi sta trasformando il disimpegno in una forma d'arte raffinata apprezzata anche dalle generazioni più giovani

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ