Easy Listening: il ritorno dell’eleganza nel pop contemporaneo

Non chiamatela più musica da ascensore: da Tom Misch allo yacht rock dei Young Gun Silver Fox, ecco come una nuova generazione di musicisti virtuosi sta trasformando il disimpegno in una forma d'arte raffinata apprezzata anche dalle generazioni più giovani
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