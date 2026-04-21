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Spettacolo

L’Italia a ritmo di Swing: la febbre del Lindy Hop

Michele Boroni
©Getty

Dalle strade di Harlem alle sale da ballo di Milano e Como, ecco perché migliaia di persone scelgono il contatto umano e le bretelle per sfidare l’era digitale. Non è solo vintage e nostalgia: la "Swing Craze" conquista l'Italia tra inclusività e la riscoperta della social dance

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